Un famoso periodista libertario aseguró que con Cristina le fue bien y que Milei "lo cagó": "No lo puedo decir"

Baby Etchecopar sorprendió en su charla con Tomás Rebord en Blender, cuando contó que se siente defraudado por Javier Milei, a quien había militado y defendido, y soltó entre risas una frase sobre Cristina Kirchner que no pasó inadvertida. La entrevista se emitió el domingo 8 de junio de 2025.

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Un cruce entre posiciones opuestas

El encuentro reunió a dos figuras con miradas casi enfrentadas. Etchecopar, históricamente crítico del kirchnerismo y del peronismo, se mostró distendido frente a Rebord y repasó su relación con los distintos presidentes a los que apoyó en las urnas.

Baby Etchecopar le soltó la mano a Milei.

El apoyo a Milei y el reproche

Según se informó, el conductor había hecho campaña por presidentes que después le dieron la espalda, y entre ellos incluyó al actual mandatario. Sobre Milei, fue directo: “Lo voté a Milei y dice ‘hay que meter preso a Baby’”. También cuestionó su estilo de gobierno: “No me gusta el Milei autoritario, agresivo… y no me gusta el Milei emperador”.

En ese contexto se le escapó la frase que más repercusión tuvo. Tapándose la boca y bajando la voz, dijo entre risas: “Estuve bien con Cristina, pero no lo puedo decir”. El comentario sorprendió a Rebord y se convirtió en el pasaje más comentado de la entrevista, por contrastar con la histórica postura del conductor frente al kirchnerismo.

Un enojo que venía de antes

La charla ocurrió un día después de que Etchecopar publicara una carta abierta a Milei en el Día del Periodista, en la que lo criticó por su ofensiva contra la prensa. En la entrevista también marcó su posición política: “Sigo siendo radical”, dijo, aunque aseguró sentirse defraudado por los dirigentes a los que votó.

Un patrón con los dirigentes que apoyó

Etchecopar sostuvo que, con cada político al que votó, el primer perjudicado terminó siendo él. Recordó, por ejemplo, que a Raúl Alfonsín lo votó y que “me cagó un negocio”. Con ese repaso, dejó planteada una mirada resignada sobre su historial en las urnas.