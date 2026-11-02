La tristeza de Marcelo Bonelli por una muerte que lo golpea de cerca: "Tengo un dolor inmenso por tu partida"

Marcelo Bonelli atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de una compañera con la que compartió años de trabajo en Radio Mitre. El periodista se despidió con un sentido mensaje en las redes sociales y recordó el vínculo que los unía dentro y fuera del aire.

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Se trata de Marcela Giorgi, histórica locutora de la emisora, quien murió el sábado 31 de octubre a los 61 años. La noticia fue confirmada durante una comunicación al aire de su amiga y colega Mariel Di Lenarda.

La partida de Giorgi golpeó de cerca a Bonelli, quien compartía con ella el programa Sábado Tempranísimo. Tras conocer la noticia, el conductor contó cómo recibió la información y recordó a su compañera.

La despedida de Marcelo Bonelli a Marcela Giorgi

Al hablar sobre los últimos meses de la locutora, Bonelli expresó: "Ella estaba mal en el último tiempo. Todos pensamos que en algún momento iba a ocurrir, pero uno nunca quiere que ocurra y ocurrió hoy. Me enteré ahí al mediodía y quedé realmente congelado por la noticia".

Además, el periodista compartió una publicación en sus redes sociales junto a fotos de ambos. "Querida amiga, vuela alto. Siempre fuiste un ser de luz y alegría para mí y para todo el equipo de Sábado Tempranísimo en Radio Mitre", escribió.

"Tengo un dolor inmenso por tu partida. Siempre te recordaré así, feliz y con tu sonrisa. Por siempre querida Marcelita", agregó en su despedida.

El anuncio de Mariel Di Lenarda y la trayectoria de Giorgi

La noticia de la muerte de Giorgi fue comunicada en Radio Mitre mientras sus compañeros atravesaban un momento de tristeza. Según informó MDZ, Mariel Di Lenarda expresó al aire: "No queríamos que llegara nunca este día".

La locutora desarrolló una extensa carrera en la radio. Trabajó en La 100 y en Radio Mitre, donde integró distintos equipos y acompañó durante años a Alfredo Leuco en Le doy mi palabra. También compartió el ciclo De 7 a 9, música y noticias con Mario Portugal, con quien obtuvo dos premios Martín Fierro.