El triste video que publicó Denisse González sobre su salud: "Hay que perder"

Denisse González volvió a conmover a sus seguidores con un video tan emotivo como revelador sobre el momento que atraviesa. La ex Gran Hermano, que días atrás había sido hospitalizada por cuarta vez, confirmó que ya recibió el alta y que continúa su tratamiento desde su casa. Sin embargo, lejos de quedarse solo con la buena noticia, decidió abrir su corazón y mostrar cómo vive este proceso en lo emocional.

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Un clip cargado de emoción

La publicación, compartida en Instagram, reúne distintas escenas de su paso por el hospital. En varias de ellas aparece acompañada por su novio, Bautista Mascia, que no se movió de su lado durante la internación. Como banda sonora eligió “The Climb”, el éxito de Miley Cyrus que habla de resiliencia y de seguir adelante pese a los obstáculos.

Denisse González volvió hablar de su salud.

Una internación que encendió las alarmas

La última hospitalización se conoció el 14 de octubre, cuando la joven contó que había sufrido una fuerte baja de plaquetas. En aquella ocasión compartió una foto desde la cama del sanatorio, con un gesto de evidente tristeza. “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”, escribió antes de alejarse por un tiempo de las redes.

La noticia preocupó especialmente a sus fanáticos, ya que había recibido el alta pocos días antes. La caída de los valores obligó a retomar los controles y a seguir buscando una alternativa que logre estabilizarlos.

Bautista explicó el tratamiento

En diálogo con TN Show, Mascia detalló el cuadro que enfrenta su pareja. “Estamos con el tratamiento de la PTI que es lo que tiene ella. El número de plaquetas fluctúa y a veces tiene menos de lo que debería tener”, explicó el músico. También reconoció que los médicos todavía prueban distintas opciones: “Estamos siguiendo un protocolo con distintas líneas de tratamiento y estamos esperando llegar al indicado”.

“Solo hay que ser valientes”

Ya instalada en su casa, Denisse acompañó el video con una reflexión profunda. “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”, escribió al comienzo de su posteo. Luego sumó: “Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola”, en referencia al apoyo de su familia y de su pareja.

El agradecimiento también alcanzó a quienes la acompañan sin conocerla, muchos de ellos identificados con su enfermedad. “Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”, cerró.

Con Bautista como copiloto y Miley Cyrus de fondo, Denisse dejó en claro que esta escalada la piensa terminar en la cima. Y sus seguidores, por lo visto, no piensan soltarle la mano en ningún tramo del camino.