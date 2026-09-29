Denisse González y un anuncio que hace llorar al espectáculo: "Hice un dibujito de despedida"

Denisse González atravesó dos semanas de internación mientras los médicos intentaban determinar el origen de su cuadro de trombocitopenia severa. En una entrevista, la exparticipante de Gran Hermano recordó uno de los momentos de mayor angustia que vivió durante ese período.

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"Mi cuerpo me estaba avisando, pero yo no lo quise ver", recordó Denisse al hablar sobre los días previos a su internación. Según explicó, decidió seguir las indicaciones médicas y enfrentó sola aquella primera noche en el hospital.

La situación cambió cuando los médicos le hablaron de la posibilidad de una hemorragia interna. La noticia generó un fuerte impacto en la joven, que reconoció haber sentido miedo por lo que podía suceder. "Esa noche que estaba sola, hice un dibujito de despedida. Yo me asusté mucho", confesó Denisse en diálogo con Infobae.

Denisse González y un anuncio que hace llorar al espectáculo.

Luego contó que pasó varias horas llorando y angustiada, aunque decidió mantener en silencio lo que estaba viviendo. “Lloré toda la noche. Estaba angustiada. Y no le quería decir a nadie, a mis papás no les dije”, relató sobre aquella noche y agregó: "No sabía bien qué iba a pasar. Yo soy de prepararme para el peor escenario también”.

La nueva noticia sobre su tratamiento

Después de atravesar distintas internaciones y tratamientos, Denisse recibió una noticia alentadora sobre su evolución. A través de sus redes sociales, contó que los últimos estudios mostraron resultados positivos y que los médicos habrían encontrado un tratamiento que funciona para su cuadro. "Ayer mis estudios dieron bien y, aparentemente, encontramos el tratamiento ideal", escribió junto a un video en Instagram. "Seguimos con estudios, hemogramas semanales y muchos cuidados, pero por lo menos ya no tenemos que seguir probando cosas nuevas", añadió.