Denisse conmocionó a todos al hablar de su enfermedad: "Me quiero curar"

Denisse González recibió el alta médica luego de las dos internaciones que atravesó debido a una drástica caída en sus plaquetas en sangre, algo que mantuvo en vilo a muchos debido al carisma de la exparticipante de Gran Hermano y la incertidumbre de su cuadro, que terminó siendo una púrpura trombocitopénica idiopática.

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Este último fin de semana, brindó una de sus primeras entrevistas fuera del hospital al dialogar con María Laura Santillán para Infobae, donde se refirió a cómo se fueron dando los acontecimientos y sorprendió a todos con los signos que mostraba su cuerpo ante esa deficiencia.

Denisse González durante su internación, junto a su pareja Bautista Mascia.

¿Qué dijo Denisse sobre su enfermedad?

En determinado momento, se refirió al momento en que le dijeron que tenía que internarse, aludiendo a una visita médica. "Me mira (el doctor), me dice: 'Haceme así' (que sonría). Y a mí me sangraba toda la boca. Me dice: 'Te vas para urgencias, ya'. Le digo: 'Pero me quiero bañar, acabo de volver de trabajar'. 'No'".

"¿Y vos te habías dado cuenta que te sangraba la boca?", consultó la periodista. "Sí, me sangraban las encías, pero uno nunca piensa que son cosas graves. Yo dije: 'Ay, qué bruta, me lavé los dientes rápido, ya se me va a pasar'. Cuando me mira mi doctor por videollamada, me dijo: 'No, esto es grave'", respondió.

"Es muy loco, porque no tenías ninguna conciencia de que podías estar enferma", comentó Santillán, a lo cual Denisse en cierta forma negó: "Mi cuerpo sí me estaba avisando, pero yo no lo quise ver. Yo tenía moretones en el cuerpo, pero yo agarraba y decía: 'No, bueno, qué tonta, me habré golpeado, habré sido yo'. Después tenía como unas petequias, que son unos puntitos de sangre muy chiquititos en las manos y en las piernas. Lo confundí con alergia. Y después me sangraban un poco las encías. Lo mismo, dije: 'Ay, qué bruta'. Pero no".

Finalmente, recordó aquella jornada en la que ingresó al centro médico: "Yo cuando llego a la guardia, por rutina, me tenían que volver a sacar sangre. Ese día a mí el laboratorio me dio trece mil. Cuando voy a la clínica me termina dando mil y ahí la médica de ahí me mira y me dice: 'Tengo que internarte'. Yo la miro y le digo: 'Mirá, hacé lo que tengas que hacer, yo me quiero curar'. Dicho y hecho, esa noche me interné".