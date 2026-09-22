El duro descargo de Denisse González al conocer qué enfermedad tiene: "Sé que..."

Denisse González volvió a hablar en público del problema de salud que la mantuvo en vilo durante los últimos meses y que la llevó a pasar por varias internaciones de urgencia. Esta vez, la exparticipante de Gran Hermano lo hizo con un tono distinto: después de un largo camino de estudios y de tratamientos que no funcionaron, finalmente tiene respuestas sobre lo que le ocurre a su cuerpo.

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La influencer fue invitada a La mañana con Moria, el programa de El Trece, allí habló sin filtros del diagnóstico, de los miedos que atravesó y de la manera en que decidió enfrentar esta etapa.

Denisse González habló de su enfermedad.

¿Qué enfermedad tiene Denisse González?

Frente a cámara, le puso nombre a su cuadro: "Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática. En mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó. Consiste en una bajada de plaquetas extrema que son las que, cuando te cortas, se juntan en tu cuerpo y controlan las hemorragias de tu cuerpo".

También reconoció que uno de los mayores riesgos de este trastorno es sufrir una hemorragia interna, algo que la angustió especialmente al principio. "Me asusté mucho los primeros días, pero los médicos me tranquilizaron bastante", admitió.

Un tratamiento que da resultados

La buena noticia había llegado días antes a través de su cuenta de Instagram. En un video divertido, contó que los últimos estudios fueron favorables y que todo indica que los médicos dieron con la terapia adecuada para su trombocitopenia severa.

"Ayer mis estudios dieron bien y, aparentemente, encontramos el tratamiento ideal", escribió. Luego detalló cómo sigue el proceso: "Seguimos con estudios, hemogramas semanales y muchos cuidados, pero por lo menos ya no tenemos que seguir probando cosas nuevas". Incluso se dio lugar para el humor con un guiño a sus seguidores: "Y yo ya no me voy a convertir en Venom. El que entendió, entendió…".

La reflexión más profunda

El momento más fuerte de la entrevista llegó cuando habló de cómo atraviesa emocionalmente esta situación. Lejos de victimizarse, dejó una frase que resonó entre quienes la siguen: "Uno no elige las enfermedades que le tocan, pero sí puede elegir cómo atravesarlas. Uno no puede controlar la vida. Sé que tengo una enfermedad, pero yo no soy la enfermedad".

Además, remarcó lo importante que es sentirse acompañada y no dejar que un diagnóstico ocupe un lugar en la identidad de cada uno. Con la mirada puesta en lo que viene, cerró con esperanza: "De a poco voy a recuperar mi vida normal pero en el mientras tanto, me adapto".