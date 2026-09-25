El triste motivo por el que Analía Franchín se quebró en llanto en vivo: "Es muy tremendo"

Analía Franchín protagonizó un momento de profundo llanto durante A la Barbarossa, programa que sale por Telefe. La panelista escuchaba el relato de Silvina, hermana de Pity Álvarez, sobre las situaciones que atravesó el músico en medio de sus problemas de salud y consumo de drogas, cuando el testimonio la llevó a recordar la historia de su hermana Sandra, quien murió en 2024.

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Silvina contó cómo encontró a Pity Álvarez convulsionando en el patio de su casa. Según relató, le colocó una almohada debajo de la cabeza para evitar que se golpeara y permaneció junto a él hasta que recuperó la conciencia. También explicó que en algunas ocasiones su hermano no es consciente de lo que le sucede.

El testimonio hizo que Franchín se emocionara hasta las lágrimas. "Es muy tremendo cuando los ves en los estados que no son conscientes y que se golpean. Que se lastiman y no se dan cuenta que se lastiman del estado en el que están"”, expresó.

La panelista también describió otras situaciones vinculadas al deterioro que puede provocar una adicción: "Es tremendo que se olviden de comer, es tremendo que no se acuerden que tienen que ir al baño".

Analía Franchín se quebró en llanto en Telefe.

La historia de la hermana de Franchín

En medio de la conversación, Analía Franchín recordó a Sandra, su hermana, quien atravesó durante más de una década una fuerte adicción a las drogas y tuvo varias internaciones. Sandra murió en junio de 2024, a los 61 años, luego de una neumonía que se complicó. Además, tenía diagnóstico de HIV. "Sentí mucha culpa por desear que se vaya, pero sé que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Porque no era vida, no era calidad de vida", dijo Franchín al hablar de aquella experiencia.