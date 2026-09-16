Conmoción por lo que decidió comunicar Analía Franchín frente a cámara: "Antes de morir…”

Durante una transmisión en vivo de PH, Podemos Hablar (Telefe), Analía Franchín contó una cruda experiencia relacionada con su madre, Amalia, quien falleció en abril de este año, y reveló detalles sobre el abuso intrafamiliar que habría sufrido durante su infancia. Asimismo, reflexionó sobre la importancia de romper el silencio ante situaciones de este tipo.

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Analía Franchín durante su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe).

En ese marco, la periodista recordó parte de la historia de su madre y habló sobre las consecuencias que dejaron los hechos que atravesó durante su vida: “Ella fue una mujer muy sufrida, muy abusada por sus papás. Era una mujer que tenía muchas cicatrices en el cuerpo, por los golpes. Y siempre dijo que antes de morirse nos iba a contar un gran secreto, que en realidad no nos lo contó, sino que se lo tuve que sacar”.

Finalmente, la panelista de A La Barbarossa (Telefe) explicó cómo llegó a conocer el secreto que su madre había mantenido durante años y recordó el momento en que decidió preguntarle directamente sobre aquello que podía explicar algunas de sus conductas: “Yo ya había perdido a mi hermana, y le dije: 'Sandra se fue sin saber este gran secreto que capaz podría explicar un montón de conductas tuyas. Me terminó confesando que su mamá la agarraba y su papá abusaba de ella. Y que fue tremendo. Le han puesto hasta una plancha caliente en la espalda”.

El duro relato de Analía Franchín sobre su madre

En esa misma línea, también recordó un doloroso momento que vivió junto a su madre: “Vi un blíster de pastillas vacío. Me desesperé y traté de despertarla, y no se despertaba. Se me estaba muriendo mi mamá, literal. Lo primero que me dijo cuando me vio, fue: '¿Por qué me despertaste?”.

Finalmente, expresó: “‘De verdad, me quería morir'. Yo estuve un tiempo enojada con eso, como: 'Che pará, te salvé la vida'. Y después entendí que era una persona a la que le dolía tanto el alma. Tuvo tanto sufrimiento que quedó adormecida del dolor, ya nada le dolía después. Nada”.