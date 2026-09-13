Analía Franchín habló en PH sobre el durísimo momento que vivió por su hermana: "Teniendo 15 años..."

Analía Franchín conmocionó a todos este último sábado 12 de septiembre en PH: Podemos Hablar, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff y al que fue invitada para la emisión más reciente. Allí, en la consigna previa a la cena propiamente dicha, dio un paso al frente cuando el presentador preguntó quiénes habían transitado una "adolescencia con excesos".

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En ese momento, comentó que su hermana era adicta y que por ese motivo la hija que tenía estaba al cuidado tanto suyo como de su madre. Sin embargo, hubo un día en que logró llevarse a la por entonces bebé y preocupó a todos en la familia. Tras mencionar que un intento de denunciar secuestro hubiera sido inutil, expuso los lugares a los que tuvo que adentrarse teniendo apenas quince años para poder encontrarlas.

Los invitados de PH Podemos Hablar para el sábado 12 de septiembre.

La durísima experiencia de Analía Franchín con su hermana

"Me acuerdo de dos situaciones muy puntuales. Una que tuve que entrar a la casa de un narco, donde había una mesa repleta de estupefacientes y una mantita en el piso donde había dormido mi sobrina la noche anterior, fue tremendo. Y después tuve que tocar timbre en la casa de una persona que estaba buscada por homicidio, todo muy heavy. Tampoco la encontré", expuso primeramente.

Luego, contó: "Tuve que ir al Bajo Flores, vestida como prostituta, teniendo 15 años, para entrar a ciertos lugares donde podía llegar a estar ella, siempre tratando de encontrarla. Sobre todo por mis sobrinos, estábamos muertos en vida". "Imaginate vos, a los 15, vestida de prostituta para entrar en el Bajo Flores, a rescatar a tu sobrina de tu hermana", acotó incrédulo Kusnetzoff. "Era todo tremendamente heavy. Al final al otro día ella cae detenida en La Plata, por drogas la agarran, y ahí nos devuelven a mi sobrina", completó Franchín.

"¿Cómo creció tu sobrina?", quiso saber el conductor. "Siempre cuidada por nosotros. Y siempre yo explicándole que su mamá y su papá la habían tenido con mucho amor, pero que realmente tenía dos papás enfermos. Su papá había muerto de sobredosis, era muy heavy la historia, entonces siempre fue muy cuidada por nosotros", le comentó.

Finalmente, deslizó: "Yo siempre pensaba en mi hermana, sobre todo los inviernos eran muy difíciles para mí. Pensar que no estaba, que de repente no sabía dónde podía encontrarla".