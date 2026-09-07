Es tremendo lo que contó Nancy Pazos sobre el anuncio de Milei: "Peronista"

Es tremendo lo que contó Nancy Pazos sobre el anuncio de Milei.

La periodista Nancy Pazos analizó en C5N las medidas anunciadas por Javier Milei tras su cadena nacional por Malvinas y puso el foco en la contradicción que, a su entender, existe entre la decisión de avanzar contra empresas y el discurso que caracterizó al Gobierno desde su llegada al poder.

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Pazos consideró que la medida constituye un giro respecto de las ideas que Milei defendió históricamente. "El tema en sí mismo es tan contranatura con lo que en general pensaba Milei y con el espíritu del Gobierno", sostuvo Pazos.

La periodista puso especial énfasis en la decisión de sancionar empresas y la vinculó directamente con el perfil ideológico que el mandatario construyó desde su llegada a la Casa Rosada. "Sancionar empresas, chicos... Es antagónico, salvo que Milei, además de todo, se esté haciendo casi peronista", afirmó.

Es tremendo lo que contó Nancy Pazos sobre el anuncio de Milei.

Para Nancy Pazos, lo de Milei es "marketing político"

Pazos también cuestionó el objetivo político detrás de la decisión y consideró que puede tener consecuencias económicas. "Están ante una decisión política, de marketing político, con consecuencias económicas graves", sostuvo la periodista.

A partir de ese análisis, planteó dos posibles caminos para el Gobierno de Milei: avanzar hasta las últimas consecuencias con las medidas anunciadas o dar marcha atrás. "Hay que ver cuál va a ser la resolución de Milei, porque insisto, este es un gobierno de decretos sobre decretos, concluyó.