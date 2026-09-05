La periodista y conductora Nancy Pazos sorprendió al aire de C5N al plantear una llamativa versión sobre lo que presuntamente ocurre dentro de la residencia oficial. Con tono de intriga, la comunicadora pidió que se investigue un supuesto movimiento constante de animales en la Quinta de Olivos.

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Frente a las cámaras y dirigiéndose directamente a la audiencia y a sus compañeros de equipo, Nancy Pazos instaló el tema de manera sorpresiva. "Escuchen esto. Averigüen qué están pasando con las gallinas en Olivos", lanzó la conductora para abrir el debate sobre la situación en el predio presidencial.

La consulta generó de inmediato desconcierto en el piso televisivo ante lo inusual del planteo. Frente a la reacción de asombro de quienes estaban en el estudio, Pazos insistió en la información que manejaba y remarcó la regularidad del supuesto hecho.

"Quince por semana": la cifra que generó dudas

Al profundizar sobre su inquietud, Nancy Pazos detalló la cantidad de ejemplares que estarían involucrados en la rutina del lugar: "Las gallinas en Olivos. Quince por semana. Yo no creo que nadie se las quiera comer". Con esa frase, la periodista sembró dudas sobre el verdadero destino y el propósito de estas aves a la residencia.

Sin dar por confirmada una hipótesis cerrada pero reclamando precisiones oficiales, la conductora concluyó su intervención con un pedido explícito de respuestas: "Explíquenme por qué se matan quince gallinas por semana en Olivos. Es solamente una pregunta", remató al aire de C5N.