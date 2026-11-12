De qué trata el reality de Wanda Nara: se filtraron las primeras imágenes

Wanda Nara presentó las primeras imágenes de Wanda, el reality, la producción de Disney+ que mostrará diferentes aspectos de su vida personal y profesional.

Wanda Nara presentó un adelanto de su nuevo proyecto para Disney+, una producción que promete mostrar aspectos de su vida personal y profesional lejos de las cámaras de televisión. Entre viajes, reuniones familiares, compras y momentos cotidianos, las primeras imágenes despertaron curiosidad sobre el formato y los contenidos que tendrá el reality.

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De qué trata Wanda, el reality de Wanda Nara en Disney+

La empresaria y conductora se prepara para mostrar una faceta diferente de su vida con Wanda, el reality, una producción original de Disney+ que tendrá a la mediática como protagonista. El programa buscará acercar al público a su intimidad y revelar cómo transcurren sus días entre compromisos laborales, viajes internacionales y encuentros con sus familiares.

El anuncio llegó a través de las redes sociales de la plataforma de streaming, que compartió un primer adelanto con escenas de la producción. La propia Wanda Nara también difundió el material entre sus seguidores y anticipó parte de lo que se verá en los episodios.

La propuesta combinará situaciones de su vida cotidiana con algunos de los aspectos más asociados a su imagen pública, como el lujo, la moda y los destinos exclusivos. De esta manera, el reality mostrará tanto su actividad profesional como los momentos que comparte con su círculo más cercano.

Las primeras imágenes del reality de Wanda Nara: viajes, lujo y familia

El adelanto permitió conocer algunos de los escenarios que formarán parte del programa. En las imágenes, Wanda aparece recorriendo diferentes destinos internacionales, visitando locales de marcas de lujo y disfrutando de experiencias vinculadas con su estilo de vida.

Sin embargo, el contenido no estará centrado exclusivamente en el glamour. También habrá espacio para situaciones familiares y encuentros distendidos, entre ellos algunos momentos compartidos con su hermana, Zaira Nara.

Otra de las escenas que llamó la atención muestra a la conductora junto a sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara. La presencia de sus familiares anticipa que las relaciones personales tendrán un lugar importante dentro de la producción.

El objetivo será ofrecer una mirada más amplia sobre la empresaria, con situaciones que permitan conocer cómo combina sus responsabilidades profesionales con su vida privada.

La reacción de Zaira Nara al anuncio del reality de su hermana

La publicación del adelanto generó repercusiones entre los seguidores de la mediática y distintas figuras del espectáculo. Una de las respuestas que más llamó la atención fue la de Zaira Nara, quien aprovechó la oportunidad para bromear sobre la cantidad de proyectos que lleva adelante su hermana.

Viajes internacionales, compras en locales exclusivos y experiencias de lujo serán parte del reality que tendrá a Wanda Nara como protagonista.

"Wanda, dejá algo para el resto de los mortales", escribió la modelo en los comentarios de la publicación. El mensaje provocó reacciones entre los usuarios y reflejó el tono distendido que caracteriza la relación entre ambas.

Actualmente, Wanda combina distintos compromisos en los medios. Además de este nuevo proyecto para streaming, está al frente de MasterChef Celebrity y continúa siendo protagonista de la agenda del espectáculo por sus diferencias judiciales con Mauro Icardi.

Cuándo se estrena Wanda, el reality en Disney+

Por el momento, Disney+ no informó una fecha oficial de estreno para Wanda, el reality. La difusión de las primeras imágenes funciona como una presentación del proyecto y permite anticipar algunos de los contenidos que integrarán la producción.

Con esta apuesta, la empresaria se suma a otras personalidades argentinas que llevaron aspectos de su intimidad a las plataformas digitales. Pampita ya había explorado este formato con una producción propia, mientras que Marcelo Tinelli presentó un programa familiar para Prime Video junto a sus hijos.

La llegada de Wanda al universo de los realities representa un nuevo paso en su carrera televisiva y digital. La expectativa estará puesta en conocer cuánto de su vida cotidiana quedará expuesto y qué historias se desarrollarán a lo largo de los episodios.