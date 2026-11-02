Estrenos de Disney Plus en noviembre 2026: las series y películas que llegan

Disney+ se afianza como uno de los catálogos más completos y variados del mercado actual de entretenimiento digital. Sin limitarse únicamente a sus producciones infantiles y clásicos animados tradicionales, el servicio integra marcas que abarcan desde los documentales científicos y naturales de National Geographic hasta las complejas historias de superhéroes firmadas por Marvel. La oferta se enriquece de manera notable con los contenidos audaces y contemporáneos procedentes de FX y las exitosas series originales de Hulu, consolidando una propuesta transversal capaz de satisfacer a audiencias adultas, jóvenes y familiares.

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"Percy Jackson y los dioses del Olimpo", serie juvenil. (Crédito de foto: Disney)

Estrenos destacados

Scrubs: la mítica comedia médica trae de vuelta al hospital Sacred Heart para reencontrarse con los entrañables doctores y una nueva generación de internos que renuevan el humor característico de la ficción televisiva, ofreciendo a los fanáticos nuevos episodios llenos de nostalgia y diversión.

Todo vale: la comedia creada por Ryan Murphy regresa con su segunda temporada. Esta nueva entrega reúne a su elenco estelar integrado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close y Sarah Paulson, quienes vuelven al competitivo bufete de abogadas para enfrentar nuevos escándalos judiciales, intrigas corporativas y secretos que amenazan el futuro de la firma.

VisionQuest: los fanáticos del universo de los superhéroes tienen una cita con el final de temporada de esta serie original de Marvel. En esta entrega, el androide Vision, tras escapar de quienes pretendían utilizarlo como arma letal y mantenerse oculto, se enfrenta a un dilema existencial, consultando a las inteligencias artificiales de su programación mientras huye junto a un misterioso joven para sobrevivir a una peligrosa encrucijada.

Lista de estrenos completa de Disney+

4 de noviembre La emperatriz divorciada (serie original de Hulu) Todo Vale – temporada 2 (serie original de Hulu) Disney Jr. Ariel - La Sirenita: relatos de la bahía encantada del delfín (cortos originales de Disney)

6 de noviembre Lobos de cerca con Bertie Gregory (especial de National Geographic).

10 de noviembre VisionQuest (serie original de Marvel) – final de temporada. Entre pasos: en busca de un sueño (serie original de Hulu) – final de temporada.



11 de noviembre It's Always Sunny In Philadelphia – temporada 18 (serie de FX)

16 de noviembre Bluey: el restaurante elegante (serie)

18 de noviembre Somos así, la serie de Nadie dice nada (serie original de Hulu)

20 de noviembre Percy Jackson y los dioses del Olimpo – temporada 3

21 de noviembre Outlander: Blood of My Blood – temporada 2 (serie de Hulu) – final de temporada.

26 de noviembre Toda la verdad – temporada 2 (serie de FX) – final de temporada.

27 de noviembre Mickey: mi pobre angelito (especial de Disney).



Lanzamientos con emisión semanal continua durante el mes: