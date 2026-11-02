Estrenos de Disney Plus en noviembre 2026: las series y películas que llegan

Disney+ se afianza como uno de los catálogos más completos y variados del mercado actual de entretenimiento digital. Sin limitarse únicamente a sus producciones infantiles y clásicos animados tradicionales, el servicio integra marcas que abarcan desde los documentales científicos y naturales de National Geographic hasta las complejas historias de superhéroes firmadas por Marvel. La oferta se enriquece de manera notable con los contenidos audaces y contemporáneos procedentes de FX y las exitosas series originales de Hulu, consolidando una propuesta transversal capaz de satisfacer a audiencias adultas, jóvenes y familiares.
Estrenos destacados
-
Scrubs: la mítica comedia médica trae de vuelta al hospital Sacred Heart para reencontrarse con los entrañables doctores y una nueva generación de internos que renuevan el humor característico de la ficción televisiva, ofreciendo a los fanáticos nuevos episodios llenos de nostalgia y diversión.
-
Todo vale: la comedia creada por Ryan Murphy regresa con su segunda temporada. Esta nueva entrega reúne a su elenco estelar integrado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close y Sarah Paulson, quienes vuelven al competitivo bufete de abogadas para enfrentar nuevos escándalos judiciales, intrigas corporativas y secretos que amenazan el futuro de la firma.
-
VisionQuest: los fanáticos del universo de los superhéroes tienen una cita con el final de temporada de esta serie original de Marvel. En esta entrega, el androide Vision, tras escapar de quienes pretendían utilizarlo como arma letal y mantenerse oculto, se enfrenta a un dilema existencial, consultando a las inteligencias artificiales de su programación mientras huye junto a un misterioso joven para sobrevivir a una peligrosa encrucijada.
Lista de estrenos completa de Disney+
-
4 de noviembre
-
La emperatriz divorciada (serie original de Hulu)
-
Todo Vale – temporada 2 (serie original de Hulu)
-
Disney Jr. Ariel - La Sirenita: relatos de la bahía encantada del delfín (cortos originales de Disney)
-
-
6 de noviembre
-
Lobos de cerca con Bertie Gregory (especial de National Geographic).
-
-
10 de noviembre
-
VisionQuest (serie original de Marvel) – final de temporada.
-
Entre pasos: en busca de un sueño (serie original de Hulu) – final de temporada.
-
-
11 de noviembre
-
It's Always Sunny In Philadelphia – temporada 18 (serie de FX)
-
-
16 de noviembre
-
Bluey: el restaurante elegante (serie)
-
-
18 de noviembre
-
Somos así, la serie de Nadie dice nada (serie original de Hulu)
-
-
20 de noviembre
-
Percy Jackson y los dioses del Olimpo – temporada 3
-
-
21 de noviembre
-
Outlander: Blood of My Blood – temporada 2 (serie de Hulu) – final de temporada.
-
-
26 de noviembre
-
Toda la verdad – temporada 2 (serie de FX) – final de temporada.
-
-
27 de noviembre
-
Mickey: mi pobre angelito (especial de Disney).
-
Lanzamientos con emisión semanal continua durante el mes:
-
Martes: Phony: la otra madre (serie original de Hulu) – estreno de un nuevo episodio cada semana.
-
Miércoles: Temporada de amor (serie original de Hulu) – nuevo episodio todos los miércoles.
-
Jueves: The Kardashians (temporada 8 - serie original de Hulu) – nuevo episodio todos los jueves.
-
Jueves: Scrubs – temporada 2 (serie de ABC) – nuevo episodio todos los jueves.