Tomás Dente explotó en vivo contra Nelson Castro por criticar a Milei: "Estoy como loco"

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó varios momentos inesperados en la televisión y generó distintas repercusiones entre los periodistas que cubrieron las ceremonias. En ese contexto, Nelson Castro realizó reiteradas críticas hacia Javier Milei y sus declaraciones no pasaron inadvertidas. Luego de sus dichos, Tomás Dente salió en defensa del mandatario durante una emisión de Crónica TV.

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Todo comenzó cuando Castro fue consultado por las lágrimas del Presidente al momento de despedir al Sumo Pontífice. Lejos de mostrarse sorprendido por su reacción, el periodista lanzó una fuerte crítica sobre su estado emocional: “No me sorprendió. Milei es un hombre emocionalmente desequilibrado, psicológicamente desequilibrado”.

Tras este hecho, Dente cuestionó el tono de los comentarios dirigidos hacia Milei: “No lo puedo creer, digo, me quedé speechless, viste que últimamente estoy como loco pero no puedo creerlo y tampoco, o sea, le prometí hace un tiempo a una querida amiga que no me iba a enojar, me dijo: ‘Tenes que dosificar tus enojos, no podes enojarte con todo el mundo’, y tiene razón, a cada cual lo que le corresponde, no tengo nada en contra de este señor pero después cuando el presidente replique, banquensela. Dicen que Milei es violento pero han dicho todo de él”.

Javier Milei no puedo contener las lágrimas al despedir al papa León XIV

El presidente Javier Milei protagonizó un emotivo momento durante la despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Luego de los cuatro días de visita del Pontífice a la Argentina, el mandatario se acercó para saludarlo antes de que abordara el avión con destino a Perú.

La despedida se produjo después de la última misa que el Papa encabezó en la Basílica de Luján, donde dejó un mensaje de reconciliación y agradecimiento para los argentinos. En el aeropuerto, Milei estuvo acompañado por su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, quienes también participaron del saludo final.