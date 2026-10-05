Todos sospechaban lo que Novaresio acaba de confirmar sobre Javier Milei: "Cuando"

El periodista Luis Novaresio habló sobre los ataques de Javier Milei contra trabajadores de prensa y sostuvo que el periodismo atraviesa un momento especialmente complejo. En diálogo con Implacables, por El Nueve, cuestionó el impacto que tienen los agravios provenientes de las máximas autoridades.

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"Hoy estamos en un momento muy difícil en el ejercicio del periodismo", afirmó Novaresio durante la entrevista. En ese sentido, sostuvo que los discursos provenientes de los principales referentes políticos tienen consecuencias sobre el clima en el que se desarrolla la actividad periodística. "Yo creo que los ejemplos bajan. Si de la máxima autoridad somos ‘basuras humanas’, ‘m... humanas’ y etcétera, hacia abajo se habilita que se diga cualquier cosa", señaló el conductor.

Novaresio también remarcó que, pese a haber recibido ataques personales durante la gestión libertaria, decidió no responderlos públicamente. "Hay que sobreponerse a esto. Yo no he contestado nunca a un agravio personal, y mirá que me han dicho, eh", expresó.

La defensa de Maru Duffard y Jesica Bossi

El periodista marcó una diferencia cuando los cuestionamientos alcanzan a otros colegas y mencionó puntualmente a Maru Duffard y Jesica Bossi, quienes fueron objeto de recientes ataques de Milei. "Cuando se agrede a un colega, como ahora a Maru Duffard o Jesica Bossi, encima dos encantos de persona... Todo esto es muy distinto", sostuvo Novaresio.

Todos sospechaban lo que Novaresio acaba de confirmar sobre Javier Milei.

Finalmente, también apuntó contra la dimensión que adquirieron las redes sociales, el medio utilizado por el oficialismo para realizar estos agravios.. "Estamos un poco obnubilados por el mundo de las redes. Que en el caso de Twitter es así, es muy pequeño", planteó durante la entrevista.