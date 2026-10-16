Todas las parejas que tuvo Marcelo Tinelli: una por una, la lista completa

Marcelo Tinelli y sus parejas: el conductor tuvo romances de larga duración, dos matrimonios y relaciones que despertaron gran interés en el mundo del espectáculo argentino

La vida sentimental de Marcelo Tinelli estuvo marcada por romances de larga duración, matrimonios, separaciones y relaciones que despertaron un fuerte interés mediático. Desde sus primeros años en Bolívar hasta sus vínculos más recientes con figuras del espectáculo, el conductor construyó una historia amorosa atravesada por distintas etapas personales y familiares.

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Quiénes fueron las parejas de Marcelo Tinelli

A lo largo de su trayectoria, el conductor mantuvo relaciones que ocuparon un lugar importante en su vida y que, en varios casos, dieron origen a una familia. Entre sus parejas más conocidas se encuentran:

Alejandra Garayalde: su primera novia conocida, durante su juventud en Bolívar.

Soledad Aquino: su primera esposa y madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria.

Paula Robles: su segunda esposa, con quien tuvo a Francisco y Juanita.

Sol Calabró: una pareja que mantuvo un perfil bajo durante el romance.

Guillermina Valdés: actriz y empresaria con quien compartió una relación de aproximadamente diez años y tuvo a Lorenzo.

Milett Figueroa: modelo y actriz peruana con quien comenzó una relación en 2023, durante el Bailando.

Aunque estos vínculos fueron los más destacados públicamente, cada uno estuvo asociado a un momento diferente de la vida personal y profesional del conductor.

Alejandra Garayalde, la primera novia de Marcelo Tinelli

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, Tinelli vivió un romance con Alejandra Garayalde, a quien conoció en Bolívar, la ciudad bonaerense donde ambos crecieron. Según reconstrucciones publicadas por medios como Infobae y LA NACION, él tenía 21 años y ella, 18 cuando comenzó la relación.

El noviazgo duró cinco años y terminó mientras la carrera profesional del conductor comenzaba a crecer. Garayalde explicó que los celos y las obligaciones sociales vinculadas al trabajo influyeron en la separación. Tras la ruptura, regresó a Bolívar y continuó con su vida lejos de la exposición mediática.

Soledad Aquino y Paula Robles: sus dos matrimonios

En 1986, Marcelo Tinelli se casó con Soledad Aquino, a quien había conocido en el ámbito televisivo. La pareja tuvo dos hijas: Micaela, nacida en 1988, y Candelaria, nacida en 1990. El matrimonio terminó en 1993, en una etapa de crecimiento profesional para el conductor.

Soledad Aquino fue la primera esposa de Marcelo Tinelli y la madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria

Posteriormente, inició una relación con Paula Robles, bailarina y modelo que había participado en sus programas. Se casaron en 1997 y tuvieron dos hijos: Francisco, nacido en 1998, y Juanita, nacida en 2002. La pareja se separó en 2009, después de más de una década juntos.

Paula Robles fue la segunda esposa de Marcelo Tinelli. La bailarina y el conductor se casaron en 1997 y tuvieron dos hijos juntos, Francisco y Juanita.

Sol Calabró y Guillermina Valdés: dos romances importantes

En 2011, Tinelli fue vinculado sentimentalmente con Sol Calabró, una trabajadora de Ideas del Sur que mantuvo un perfil reservado frente a la prensa. El romance tuvo relativamente poca exposición pública y terminó al año siguiente.

En 2012 comenzó su relación con Guillermina Valdés, actriz y empresaria que había estado casada con Sebastián Ortega. El vínculo generó repercusiones por la relación profesional previa entre Ortega y Tinelli, pero ambos consolidaron una familia ensamblada. En abril de 2014 nació Lorenzo, el quinto hijo del conductor. Tras aproximadamente diez años juntos, la pareja se separó a fines de 2022.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés mantuvieron una relación durante aproximadamente diez años.

Milett Figueroa, la última pareja conocida de Marcelo Tinelli

El romance más reciente de gran repercusión pública fue el que mantuvo con Milett Figueroa. La modelo y actriz peruana conoció al conductor en 2023, durante las grabaciones de Bailando 2023, emitido por América TV.

La relación se desarrolló entre compromisos profesionales y períodos de distancia. Finalmente, Figueroa confirmó en el programa peruano Amor y Fuego que ambos habían decidido separarse y priorizar sus respectivos proyectos.

Así, la historia sentimental de Marcelo Tinelli reúne relaciones de distintas etapas, dos matrimonios y cinco hijos. Sus romances acompañaron buena parte de su recorrido público y continúan despertando interés entre los seguidores del espectáculo argentino.