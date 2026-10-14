Cuántos hijos tiene Marcelo Tinelli: quiénes son y qué edades tienen Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lorenzo

Marcelo Tinelli junto a sus cinco hijos: Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lorenzo, fruto de sus relaciones con Soledad Aquino, Paula Robles y Guillermina Valdés.

La vida familiar de Marcelo Tinelli ocupa un lugar importante en su historia, más allá de su extensa trayectoria en la televisión argentina. El conductor formó una familia con cinco hijos, fruto de sus relaciones con tres mujeres, y cada uno construyó su propio camino entre la moda, la música y el mundo del espectáculo.

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Cuántos hijos tiene Marcelo Tinelli y quiénes son sus madres

Marcelo Tinelli tiene cinco hijos: Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo. Los dos mayores nacieron de su matrimonio con Soledad Aquino; Francisco y Juana son fruto de su relación con Paula Robles, mientras que Lorenzo nació durante su vínculo con Guillermina Valdés.

Aunque crecieron vinculados a una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, los cinco desarrollaron intereses y proyectos diferentes. Algunos eligieron trabajar frente a las cámaras y otros prefirieron explorar ámbitos creativos con menor exposición mediática.

Micaela Tinelli: la diseñadora de moda e hija mayor del conductor

Micaela Tinelli es la hija mayor de Marcelo Tinelli y se destaca como diseñadora y emprendedora en la industria de la moda, donde creó su propia marca de indumentaria

Micaela Tinelli es la hija mayor del conductor y encontró su lugar en la industria de la moda. Diseñadora y emprendedora, creó Ginebra, su propia marca de indumentaria, con la que desarrolló una identidad vinculada al diseño y las tendencias.

A diferencia de otros integrantes de su familia, su principal actividad profesional está relacionada con el universo fashion. A través de su emprendimiento y su presencia en redes sociales, comparte aspectos de su trabajo y de su vida cotidiana.

Candelaria Tinelli: la cantante e influencer conocida como Lelé

Candelaria Tinelli, también conocida como Lelé, construyó una carrera que combina distintas disciplinas. Se desempeñó como modelo y diseñadora, incursionó en la música como cantante y consolidó una importante presencia en las redes sociales.

Su exposición pública también estuvo ligada a su vida sentimental. En los últimos años, su relación con el cantante Coti Sorokin, con quien llegó a casarse y posteriormente se divorció, generó repercusión en los medios de espectáculos.

Candelaria Tinelli, conocida artísticamente como Lelé, es cantante, modelo e influencer

Francisco Tinelli: su vínculo con la música y el arte

Francisco Tinelli, conocido como Fran, mantiene un perfil más reservado en comparación con sus hermanas. Sin embargo, desarrolla una actividad vinculada con la música electrónica como DJ y productor musical.

Además, muestra interés por el arte y la estética urbana, ámbitos en los que encuentra un espacio para desarrollar sus inquietudes creativas. Si bien forma parte de una familia acostumbrada a la exposición pública, no suele ocupar el centro de la escena televisiva.

Francisco Tinelli mantiene un perfil más reservado, pero desarrolla su pasión por la música electrónica como DJ y productor musical, además de mostrar interés por el arte y la estética urbana

Juanita Tinelli: la carrera internacional como modelo

Juana Tinelli, conocida popularmente como Juanita, se abrió camino en el modelaje de alta costura. Su carrera incluye trabajos para marcas destacadas y participaciones en pasarelas tanto en Argentina como en el exterior.

Entre los escenarios internacionales vinculados con su actividad se encuentra París, una de las principales capitales de la moda. Su crecimiento profesional la convirtió en una de las jóvenes figuras de la familia con mayor proyección dentro de esa industria.

Juanita Tinelli se abrió camino en el mundo del modelaje y participó en producciones de moda y pasarelas en Argentina y el exterior, con trabajos vinculados a París

Lorenzo Tinelli: cuántos años tiene el hijo menor de Marcelo Tinelli

Lorenzo Tinelli, apodado Lolo, es el hijo menor del conductor y nació de su relación con Guillermina Valdés. Tiene 12 años y, por su edad, está enfocado principalmente en sus estudios y su vida familiar.

Lorenzo Tinelli, apodado Lolo, es el hijo menor de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

En distintas ocasiones acompañó a su padre en eventos y viajes, lo que permitió que el público conociera algunos momentos de su día a día. Así, los cinco hijos de Marcelo Tinelli comparten una historia familiar en común, pero avanzan por caminos propios. Desde los emprendimientos de moda hasta la música y el modelaje internacional, cada uno fue encontrando su lugar dentro y fuera del mundo del espectáculo.