Todas las parejas que tuvo La Joaqui: la lista completa

Desde sus primeros romances vinculados al freestyle hasta su relación con Luck Ra, la cantante atravesó historias de amor, experiencias difíciles y rumores con otras figuras del ambiente musical

La vida sentimental de La Joaqui despertó interés desde sus comienzos en la escena urbana hasta su consolidación como una de las referentes del RKT argentino. Entre romances conocidos, vínculos que mantuvo en privado y relaciones atravesadas por momentos difíciles, la cantante construyó una historia personal que también marcó distintas etapas de su carrera.

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Papo MC y el primer romance conocido de La Joaqui

Antes de convertirse en una figura de la música popular, Joaquinha Lerena De La Riva comenzó a ganar reconocimiento en las competencias de freestyle. En ese ambiente conoció a Papo MC, el rapero marplatense con quien protagonizó uno de sus primeros vínculos sentimentales conocidos.

La relación quedó asociada a la escena del hip hop y a la recordada participación de ambos en la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2014. Durante aquella competencia protagonizaron un cruce que llamó la atención del público y quedó registrado entre los momentos más comentados de sus trayectorias.

Coqeéin Montana, una relación marcada por la violencia

Otro capítulo importante en la historia personal de La Joaqui fue su relación con el rapero Coqeéin Montana. Durante ese vínculo, la cantante tuvo a su primera hija, Shaina, y atravesó una etapa de extrema vulnerabilidad.

Según relató la artista al hablar de su pasado, la convivencia estuvo marcada por situaciones de violencia física y psicológica. La separación significó el comienzo de un proceso de reconstrucción personal, mientras buscaba salir adelante y continuar con su vida junto a su hija.

La cantante también es madre de una segunda niña, nacida de una relación posterior cuya identidad decidió mantener en reserva. La artista eligió preservar ese aspecto de su intimidad y evitar que la exposición pública alcanzara al padre de la menor.

Alan Gómez y los rumores de romance en la escena urbana

Entre los nombres vinculados sentimentalmente con La Joaqui también apareció Alan Gómez, DJ y productor musical con quien coincidió en el ámbito profesional. Ambos compartieron proyectos relacionados con la música urbana, un espacio en el que las colaboraciones artísticas suelen generar especulaciones sobre posibles romances.

Sin embargo, la información disponible sobre ese vínculo es limitada y no permite reconstruir con precisión cuánto duró ni qué características tuvo la relación. Por eso, su nombre aparece entre los acercamientos que trascendieron públicamente, aunque sin el mismo nivel de exposición que otros noviazgos de la cantante.

James Rodríguez, el futbolista relacionado con La Joaqui

Otro nombre que surgió en torno a la vida sentimental de la artista fue el del futbolista colombiano James Rodríguez. Según la información difundida sobre sus declaraciones, la cantante reconoció haber tenido coqueteos y encuentros con un deportista internacional, aunque sin identificarlo directamente.

Las pistas que habría compartido en distintas entrevistas alimentaron las versiones que lo relacionaron con el mediocampista. De todos modos, sin una confirmación explícita de la identidad del futbolista por parte de la artista, esa vinculación debe tomarse como una versión y no como una relación formal comprobada.

Luck Ra, el noviazgo más mediático de La Joaqui

Quiénes fueron los hombres relacionados con su historia y qué se sabe de cada vínculo.

La relación con Luck Ra fue uno de los romances que más repercusión tuvo entre los seguidores de la música argentina. La pareja compartió apariciones públicas y momentos de su vida cotidiana, mientras sus carreras continuaban creciendo dentro de la escena musical.

Con el tiempo, el vínculo llegó a su fin y trascendieron versiones sobre desacuerdos y situaciones difíciles durante la separación. La ruptura generó comentarios en redes sociales y alimentó el interés por el presente sentimental de ambos artistas.

Tiago PZK y los rumores después de la separación

Tras el final de su relación con Luck Ra, Tiago PZK quedó vinculado a una nueva etapa en la vida de La Joaqui. Según la información difundida, el cantante, amigo de larga data, se acercó a ella durante un momento personal complicado.

Ese acercamiento dio lugar a especulaciones sobre el comienzo de un romance y a comentarios dentro de la escena urbana sobre la relación entre ambos artistas y su entorno. Sin embargo, los detalles sobre la naturaleza y la evolución de ese vínculo no permiten afirmar que haya existido un noviazgo formal.

A lo largo de los años, la historia sentimental de La Joaqui combinó relaciones conocidas, experiencias personales difíciles y aspectos que la cantante prefirió mantener en privado. Su presente amoroso continúa despertando curiosidad, aunque no todos los nombres asociados a su vida sentimental corresponden necesariamente a parejas confirmadas.