El antes y después de La Joaqui: las fotos de la cantante

La Joaqui atravesó distintas etapas desde sus comienzos en el freestyle hasta convertirse en una de las artistas más reconocidas de la música urbana argentina. Su recorrido estuvo acompañado por cambios de estilo y de imagen, algunos de ellos muy marcados. Las fotos permiten repasar parte de esa transformación.

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Los comienzos de La Joaqui en el freestyle

Antes de alcanzar la popularidad que tiene actualmente, La Joaqui comenzó su recorrido artístico en las competencias de freestyle de Mar del Plata. En ese ambiente construyó una identidad propia y logró ganarse el reconocimiento de otros participantes de la escena.

Su paso por las batallas también estuvo marcado por diferentes situaciones que tuvieron repercusión. Entre ellas se encuentra su enfrentamiento contra Papo MC, quien además fue su pareja, durante la Final Nacional de Red Bull. A esto se sumó un episodio de agresión física que le provocó una cicatriz en el rostro.

El hostigamiento que atravesó durante aquella etapa, particularmente dentro de un ambiente con fuerte presencia masculina, terminó alejándola progresivamente de las competencias. Ese cambio de rumbo fue determinante para concentrarse en otro aspecto de su carrera: la música.

La Joaqui durante sus primeros años en las competencias de freestyle, etapa en la que comenzó a ganar reconocimiento dentro de la escena urbana

El salto de La Joaqui a la música

Luego de dejar en segundo plano las batallas de freestyle, la artista comenzó a desarrollar su carrera musical y lanzó sus primeros sencillos. También trabajó junto a otros músicos de su entorno, experiencias que contribuyeron a consolidar su identidad artística.

Sus primeros pasos estuvieron lejos de la exposición que alcanzaría años después. Sin embargo, la combinación entre sus habilidades para escribir, su personalidad y la experiencia adquirida en las competencias de freestyle le permitió construir un camino propio dentro de la escena urbana.

Con el paso del tiempo, La Joaqui dejó de ser reconocida únicamente por su participación en las batallas y pasó a ocupar un lugar destacado dentro de la música argentina.

La Joaqui desarrolló su carrera musical después de alejarse progresivamente de las batallas de freestyle y comenzó a consolidarse como cantante.

El antes y después de La Joaqui: su nuevo cambio de look

Uno de los aspectos que más cambió a lo largo de su carrera fue su imagen. La cantante experimentó con diferentes cortes, colores y largos de cabello, incorporando también extensiones en distintas oportunidades. Antes de sus próximos compromisos laborales, volvió a sorprender con una transformación. Esta vez visitó a su estilista de confianza, Alejo Rusconi, quien mostró el resultado del cambio a través de sus redes sociales.

La modificación fue especialmente llamativa porque la artista dejó atrás el rubio que venía utilizando recientemente. Su cabello pasó a ser oscuro y largo, marcando una diferencia evidente respecto del estilo que había lucido durante los últimos meses.

La Joaqui sorprendió con un nuevo cambio de look y dejó atrás el cabello rubio que había lucido durante los últimos meses.

La Joaqui, morocha y con el pelo largo

El nuevo aspecto de La Joaqui fue presentado por Alejo Rusconi mediante un video que mostró el cambio de imagen. "Ahora bancate la morocha de pelo largo", escribió el estilista junto a las imágenes del antes y después.

El resultado muestra a la cantante con el cabello moreno y largo, en contraste con el tono rubio y el largo a la altura de los hombros o con extensiones que caracterizaban su look anterior.

La Joaqui ahora luce el cabello oscuro y largo, una transformación que volvió a marcar una nueva etapa en su imagen.

El cambio vuelve a demostrar que la artista suele utilizar su imagen como parte de su identidad y que no teme modificarla de acuerdo con cada nueva etapa profesional. Desde sus comienzos en las plazas de Mar del Plata hasta su presente como figura de la música urbana, su transformación también quedó reflejada en sus diferentes estilos.