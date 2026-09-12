Romance confirmado: La Joaqui presentó oficialmente a su nueva pareja

La Joaqui volvió a ser noticia, pero esta vez no fue por la música. Un gesto familiar terminó por darle forma a los rumores que crecían desde hace semanas alrededor de su vínculo con Tiago PZK, y todo indica que la cantante ya no necesita dar declaraciones para que sus seguidores saquen sus propias conclusiones.

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La cena que encendió las alarmas

Todo ocurrió durante una cena compartida junto a la familia de Lautaro Coronel, El Noba, con quien La Joaqui mantuvo una amistad muy cercana antes de su trágica muerte. Desde entonces, la artista sostuvo un lazo especial con sus seres queridos, en particular con Vanesa, la madre del cantante, a quien considera parte de su propia familia. También estuvo presente Daniel, el papá de Lautaro, en un encuentro que combinó el recuerdo del artista con una escena que nadie esperaba.

La publicación de la madre del Noba.

La frase que no pasó desapercibida

Fue la propia Vanesa quien, sin quererlo o no, terminó confirmando lo que muchos sospechaban. A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes del encuentro junto a una frase que se viralizó de inmediato: "Qué nervios, mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno". La publicación incluía una foto donde aparecían tanto La Joaqui como Tiago PZK, lo que despejó cualquier duda para sus seguidores.

Una historia de amistad que se transformó

El vínculo entre los dos cantantes no es nuevo. Fueron grandes amigos durante años, y ese lazo parece haber evolucionado hacia algo más, según se desprende de las señales compartidas en las últimas horas. La cercanía con la familia de El Noba le sumó un condimento extra a la historia, ya que el propio entorno del artista fallecido pareció avalar la relación con ese comentario tan directo.

La tensión con Luck Ra sigue latente

El romance, sin embargo, no está exento de polémica. Luck Ra había apuntado semanas atrás contra La Joaqui a través de un comunicado en el que aseguró que ella salía con "un examigo" suyo, en clara referencia a Tiago PZK. Ese cruce generó fuertes críticas hacia ambos artistas y sumó tensión a un vínculo que recién ahora empieza a mostrarse en público, aunque todavía sin una confirmación explícita de parte de los protagonistas.