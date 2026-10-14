Todas las parejas de Leonardo Di Caprio: la lista completa de novias que tuvo

La intensa atención de los medios de espectáculos sobre la vida sentimental de Leonardo DiCaprio se ha mantenido vigente durante más de tres décadas

La vida sentimental del célebre galardonado al Oscar ha generado un enorme interés mediático a nivel global durante más de tres décadas. El destacado actor Leonardo DiCaprio se ha caracterizado por consolidar vínculos románticos con importantes figuras del modelaje internacional y reconocidas estrellas del cine de Hollywood.

{{{htmlAmp}}}

Primeros romances en los años noventa y relaciones emblemáticas

A mediados de la década de 1990, los primeros noviazgos del actor comenzaron a llamar la atención de la prensa del espectáculo. La supermodelo Bridget Hall, referente de firmas como Dior y Gucci, fue vinculada al intérprete en 1994. Dos años después, en 1996, la modelo Kristen Zang lo acompañó al estreno de Romeo + Julieta, concluyendo su romance poco antes del fenómeno global de Titanic.

Posteriormente, la supermodelo brasileña Gisele Bündchen se convirtió en una de las parejas más significativas en su vida al compartir un vínculo entre 1999 y 2005. Años más tarde, Bündchen reflexionó en su libro Lecciones: Mi camino hacia una vida plena sobre los motivos de la separación: "¿Era la única que deseaba una profunda introspección mientras él seguía igual? Al final, por desgracia, la respuesta fue sí"

.

El actor comenzó a acaparar portadas con relaciones clave junto a figuras del modelaje como Bridget Hall, Kristen Zang y la icónica Gisele Bündchen.

Tras esa ruptura, el actor inició una relación de cinco años con la modelo israelí Bar Refaeli hasta 2011. En una entrevista concedida a la revista L'Isha, Refaeli analizó el aprendizaje obtenido durante un distanciamiento temporal previo al final definitivo: "Hoy sé que una relación solo puede funcionar si sabes que puedes estar sola y no tienes miedo. Hoy no tengo miedo a estar sola".

Etapas fugaces con actrices de Hollywood y modelos internacionales

A lo largo de la década de 2010, el protagonista de El origen vivió diversos noviazgos de menor duración. En 2011 mantuvo un comentado romance de cinco meses con la actriz Blake Lively. Durante ese mismo período de tiempo, la modelo Erin Heatherton y la modelo brasileña Kat Torres compartieron breves etapas afectivas con el artista. De hecho, tras finalizar su vínculo, Heatherton declaró al Daily Mail Australia: "Es una persona maravillosa y es amigo mío. Le deseo todo lo mejor".

En años posteriores, la modelo alemana Toni Garrn sostuvo un noviazgo discreto durante 18 meses hasta finales de 2014, mientras que la actriz de Baywatch, Kelly Rohrbach, fue vista junto al actor a mediados de 2015. Asimismo, entre julio de 2016 y mayo de 2017, la modelo danesa Nina Agdal se sumó a la nómina de parejas confirmadas.

El extenso noviazgo con Camila Morrone y el vínculo actual con Vittoria Ceretti

Entre 2017 y mediados de 2022, la actriz y modelo Camila Morrone compartió una relación de cinco años con la estrella de cine. Durante una entrevista con Los Angeles Times en 2019, la intérprete abordó la diferencia de edad entre ambos expresando: "Hay muchísimas relaciones en Hollywood -y en la historia del mundo- donde las personas tienen una gran diferencia de edad. Simplemente creo que cada persona debería poder salir con quien quiera".

Tras concluir esa etapa, el famoso intérprete fue vinculado sentimentalmente en mayo de 2023 con la modelo italiana Vittoria Ceretti, a quien conoció durante el Festival de Cine de Cannes. Desde entonces, la pareja ha recorrido diversos eventos internacionales y la relación alcanzó máxima visibilidad pública al ser fotografiados juntos en las butacas del auditorio durante la entrega de los Premios Óscar de 2026, reafirmando el presente afectivo de Leonardo DiCaprio.