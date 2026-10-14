Quién es la exnovia argentina de Leonardo DiCaprio: así es Camila Morrone

Hija del reconocido modelo de los años 90 Máximo Morrone, la actriz creció en Los Ángeles pero siempre defendió una identidad profundamente argentina

Las series y películas de las plataformas de streaming suelen poner a sus protagonistas en boca de todos. Tras el estreno de una nueva producción de suspenso que es furor en el catálogo de Netflix, Camila Morrone -ex pareja de Leonardo DiCaprio- es una figura con raíces sudamericanas volvió a convertirse en tendencia global en internet.

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Las raíces mendocinas y la herencia de su padre Máximo Morrone

Aunque nació en la ciudad de Los Ángeles, la intérprete mantiene un lazo sumamente afectivo y cercano con la República Argentina, de donde proviene su familia. En particular, guarda un cariño muy especial por la provincia de Mendoza, un lugar clave dentro de su historia familiar y personal.

Su padre es Máximo Morrone, un reconocido modelo de origen mendocino que alcanzó una enorme fama internacional durante la década de 1990. En aquellos años, su imagen recorrió el mundo entero gracias a su participación en campañas publicitarias para las firmas de moda más importantes del planeta.

A pesar de haber vivido y crecido en California, la modelo y actriz nunca se desligó de sus orígenes y siempre defendió con orgullo su identidad. De hecho, en distintas oportunidades y entrevistas con medios internacionales aseguró sentirse “100% argentina”, explicando que gran parte de su vida, su cultura cotidiana y toda sus raíces familiares están conectadas de forma directa con el país.

Crecimiento en Hollywood y la cercana influencia de Al Pacino

El contacto con el universo de la televisión y el cine comenzó desde sus primeros años de vida. Su madre, la actriz Lucila Polak, mantuvo durante mucho tiempo un noviazgo con el legendario actor Al Pacino, una de las estrellas más aclamadas de la historia de la industria del cine mundial.

Debido a esta relación, el icónico protagonista de "El Padrino" estuvo muy presente a lo largo de su crecimiento y adolescencia. Con el tiempo, se transformó en un referente fundamental para guiar su vocación y aconsejarla en su deseo de dedicarse de lleno a la actuación profesional.

Inspirada por ese entorno repleto de arte, la joven decidió apostar por la interpretación y comenzó a buscar sus propias oportunidades frente a las cámaras. Con paciencia y trabajo constante, logró construir un camino propio en producciones de cine y televisión, alejándose por completo de las etiquetas mediáticas para ganar un lugar respetado en el ambiente por su talento personal.

Su vida personal ocupó los titulares de todo el mundo durante los casi cinco años que duró su noviazgo con el actor

El romance con Leonardo DiCaprio y el gran presente de Camila Morrone

El nivel de popularidad e interés mediático sobre su vida aumentó considerablemente cuando se hizo público su noviazgo con Leonardo DiCaprio. La pareja compartió una relación sentimental que se extendió durante casi cinco años, período en el cual los principales medios internacionales de espectáculos siguieron de cerca cada uno de sus movimientos, eventos y viajes.

Sin embargo, tras el fin de esa etapa, su enfoque estuvo completamente puesto en el desarrollo de su carrera artística. Hoy en día atraviesa uno de los momentos más destacados de su profesión gracias al gran éxito de "Algo terrible está a punto de suceder" (Something Very Bad Is Going To Happen).

El enorme impacto alcanzado por esta serie de terror psicológico puso nuevamente los reflectores sobre Camila Morrone. Su destacada actuación dentro del proyecto no solo cosechó excelentes críticas entre los espectadores de la plataforma, sino que además la terminó de consolidar como una de las actrices más buscadas por los productores más importantes de Hollywood.