En TN revelaron el “gesto” de León XIV que enfureció a Milei y no se vio en cámara: “Como una flecha”

En TN revelaron el “gesto” de León XIV que enfureció a Milei y no se vio en cámara.

El papa León XIV tuvo un gesto con Victoria Villarruel después de su intervención en el Palacio Libertad, donde compartió un acto con Javier Milei y distintas figuras de la política, el empresariado y otros sectores. Desde el piso de TN destacaron el saludo del pontífice a la vicepresidenta, cuya relación con el Gobierno nacional está completamente quebrada.

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La escena ocurrió una vez que terminaron las intervenciones de Milei y León XIV. Cuando el pontífice bajó del escenario para saludar a los invitados que participaban del encuentro, se dirigió especialmente hacia Victoria Villarruel. "¿Y a quién saluda el Papa? Victoria Villarruel", plantearon desde el piso del canal.

La presencia de la vicepresidenta en el encuentro había sido confirmada pocos días antes y había generado interrogantes debido a la distancia política que mantiene con Milei y el resto de la conducción libertaria. Según relataron durante la cobertura, el acercamiento del Papa se produjo por fuera de cualquier aviso o protocolo previo. Además, mencionaron el testimonio de colegas que estaban presentes en el lugar, entre ellos la periodista Mercedes Ninci, quien describió el movimiento del pontífice: "Como una flecha fue directo a saludar a Villarruel".

En TN revelaron el “gesto” de León XIV que enfureció a Milei y no se vio en cámara.

El mensaje de unidad y diálogo de León XIV

Desde TN también relacionaron el episodio con uno de los ejes centrales del discurso del Papa: la necesidad de construir unidad y sostener el diálogo incluso entre personas que piensan diferente. Durante el análisis en el estudio remarcaron que León XIV había hecho una mención "muy, pero muy explícita" a la unidad y a la importancia de mantener una vocación de diálogo más allá de las diferencias. "Evidentemente, quería hacer este gesto en línea con el discurso", añadieron.