La muerte del meteorólogo Fernando Confessore conmocionó a sus compañeros de TN, que este viernes comenzaron el noticiero con una fotografía suya y un sentido homenaje. Lorena Maciel y Guillermo Lobo se mostraron visiblemente conmovidos al recordar a quien formaba parte del canal desde 1995.

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El noticiero comenzó con una imagen de Confessore. "Buenos días a todos. Esta es la imagen con la que queremos saludarlos el día de hoy", dijo Maciel, antes de que Lobo tomara la palabra: "Nuestra tarea es informarlos de la mejor manera posible. No queremos ser protagonistas, pero esta vez alguien de nuestra familia no está con nosotros, en forma sorpresiva".

A su turno, Maciel reconoció la dificultad de dar la noticia: "Es la noticia con la que no nos queríamos despertar, es la noticia que no les queremos dar a ustedes. Sepan disculparnos, estamos conmovidos".

La conductora también habló del vínculo cotidiano entre los integrantes del canal y explicó por qué la pérdida de Confessore los afectaba de manera tan profunda. "Para nosotros esto es una familia. A veces tenemos más trato entre nosotros que con nuestra familia en casa. Confe es uno de ellos y todavía nos cuesta acomodarnos a la idea, así que sepan disculpar las desprolijidades", señaló y agregó: "Va a estar presente Confe, porque va a estar presente en cada uno de nuestros días, pero especialmente en este noticiero".

En TN se quebraron en vivo al recordar a Fernando Confessore: "Sepan disculparnos".

Los comienzos de Confessore en TN

Por su parte, Lobo recordó que el meteorólogo había comenzado a trabajar en el canal en 1995, cuando el estudio era mucho más pequeño que el actual. "El estudio era una caja de zapatos y Fer hacía chistes, decía: ‘No nos ve ni el loro’", contó.