En TN se quebraron al aire de un móvil por el retiro de Messi: "Estoy rota”

Una joven no pudo contener su emoción al hablar de Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina durante un móvil de TN.

Lionel Messi emocionó a millones de personas alrededor del mundo con el anuncio de su retiro de la Selección Argentina. La publicación que realizó en su cuenta personal de Instagram recibió miles de interacciones y mensajes de los fanáticos del capitán, que expresaron su tristeza y agradecimiento por los años compartidos con la camiseta albiceleste. Asimismo, durante un móvil en vivo de TN, una joven hincha contó cómo recibió la noticia y no pudo ocultar su emoción.

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En la transmisión de TN posterior al comunicado de Lionel Messi, la joven expresó: “Estaba llorando recién, yo soy muy del fútbol porque es algo que comparto mucho con mi papá y es algo que nunca se espera viste, tenemos tan normalizado tener al mejor jugador del mundo que, era obvio que iba a llegar, pero nada. Estoy rota. Llamé a mi papá llorando, mi papá no lo podía creer”.

Finalmente, le dejó un mensaje de cariño al capitán de la Albiceleste y destacó todo lo que consiguió junto al equipo: “Ganamos todo, después de no tener nada, y después de pasarla mal por tanto tiempo, haber ganado todo, se tiene que acordar de eso. Fuimos las personas más felices por mucho tiempo y si ahora pasó una mala, no pasa nada”.

El conmovedor comunicado de Lionel Messi

Lionel Messi anunció públicamente su retiro de la Selección Argentina durante la mañana de este lunes 31 de agosto, a través de un emotivo manuscrito en el que explicó los motivos de su decisión y repasó lo que significó para él vestir la camiseta albiceleste durante veinte años. Luego, el capitán compartió un video en sus redes sociales que recopila algunos de los momentos más importantes de su trayectoria con el seleccionado.

Comunicado oficial de Lionel Messi en sus redes sociales.

En ese sentido, en el comunicado oficial, expresó: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”.

Luego, añadió: “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.