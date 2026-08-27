Tinelli sorprendió y se metió de lleno en el escándalo de Tini con su familia: "La cosa más triste..."

Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre el escándalo que enfrenta a Tini Stoessel con su padre, Alejandro Stoessel, luego de que la cantante pidiera una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y el resultado expusiera que no tenía dominio ni sobre su dinero ni sobre su derecho de imagen.

El posteo de Cande que encendió la polémica

La palabra del conductor se buscó después de que su hija Candelaria Tinelli opinara sobre el conflicto en sus redes. "Judas dio el beso" fue lo primero que escribió en una historia de Instagram, en referencia a un fragmento de la canción "Ángel", de Tini, inspirada en el juicio que su padre perdió contra Tinelli por los derechos de la tira infantil Patito Feo.

Tinelli opinó sobre los problemas de Tini.

El posteo continuó con la leyenda "Justicia divina" y agregó: "Amo mucho la sabiduría del Universo y su karma". Cande fue más allá y aclaró a quién apuntaba: "La amo a ella literal (a Tini), pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz".

La reacción de Tinelli

Consultado por los cronistas de Intrusos (América TV), Marcelo se mostró conciliador respecto del vínculo entre Tini y su padre: "Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que la cosa más triste y fea es tener problema con alguno de tus hijos, así que deseo que recuperen pronto el vínculo. Es lo que pretendo". Sin embargo, cuando le preguntaron directamente por los resultados de la auditoría y el posteo de Cande, eligió no profundizar: "Prefiero no opinar del tema. No voy a hablar del tema, no tengo nada para decir".

El origen del conflicto con Stoessel

La disputa entre Alejandro Stoessel y Tinelli se remonta a 2009, cuando el padre de Tini reclamó judicialmente los derechos de propiedad intelectual de Patito Feo. Tras varias instancias favorables a Tinelli, la Corte Suprema selló el desenlace el 26 de octubre de 2016: desestimó el Recurso de Queja presentado por Stoessel y también rechazó el pedido de "beneficio de litigar sin gastos" que buscaba evitar el pago de las costas del juicio. Ese conflicto, que marcó a la familia Stoessel durante años, es el que ahora resurge en paralelo a la interna entre Tini y su padre por el manejo de su patrimonio.