Marcelo Tinelli decidió contar la verdad de la historia del "desodorante": "Hasta mis hijos me jodían”

Hace más de 15 años, la figura de Marcelo Tinelli está involucrada en un rumor sobre una supuesta visita nocturna que había realizado a una famosa clínica tras un accidente íntimo con un desodorante. En el presente, decidió contar cómo fue la verdadera historia famosa detrás del mito.

Durante su paso por el programa de streaming Luzu TV, el conductor expresó: “Comprar eso es una pelotud… que dijeron dos periodistas muy conocidos, se tomaron el tiempo de hasta escribir un libro. En ese momento hasta me lo tomé como algo gracioso, hasta mis hijos me jodían con eso, me boludeaban. Pero, ¿qué haces con eso? Era o para hacerles un juicio o para tomártelo en joda porque es una pelotudez tan grande. Después pasó lo del desodorante, ya está”.

Marcelo Tinelli en Nadie Dice Nada, ciclo de Luzu TV.

Luego, señaló: “Yo sigo yendo a esa clínica porque llevo a mi familia hace cinco años, nos atendemos todos. En ese libro que me escribieron, ahí nace, o sea, esa gente se olvida que uno tiene familia y lo dice, libremente. También como en ese momento, aparentemente, ser gay no era políticamente correcto, me decían a mí que yo salía con dos flacos muy conocidos”.

El regreso de Tinelli a las pantallas

Marcelo Tinelli se encuentra actualmente planificando su regreso a la televisión programado para finales de 2026. Tras haber terminado su cobertura del Mundial de Fútbol a través de transmisiones especiales en Infobae, el conductor se enfoca en el lanzamiento de un formato más corto del tradicional Bailando por Un Sueño. Paralelamente, el presentador continúa el desarrollo de contenidos cómicos dirigidos a canales de streaming, a la vez que toca asuntos de la agenda pública. La confirmación del nuevo formato de Bailando por Un Sueño la dió Ángel de Brito durante una transmisión en vivo de Bondi Live. Asimismo, adelantó que esta edición marcará el "último baile" de uno de los ciclos más exitosos de la televisión argentina.