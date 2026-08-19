Ángel de Brito sorprendió a un bailarín al consultarle por un supuesto romance con Tinelli: "En esa época..."

Las ironías de Marcelo Tinelli en vivo a Maxi Diorio en los años de esplendor del Bailando fueron muchas, todas referidas a sus atributos íntimos, y este miércoles el bailarín erótico decidió contar la verdad ante la consulta directa de Ángel de Brito.

"Hay un mito muy grande sobre vos"

Todo comenzó cuando el conductor de Bondi Live disparó sin vueltas: "Hay un mito muy grande sobre vos y es que saliste con Marcelo". La reacción de Maxi fue de incomodidad inmediata: "Ay, Dios. No... Chicos, no", atinó a responder, tratando de esquivar el tema.

Maxi Iorio fue involucrado con Tinelli.

La insistencia de Ángel de Brito

Sin embargo, De Brito no se conformó con la primera negativa y redobló la apuesta con una pregunta directa: "¿Fuiste el amante de Tinelli? Se decí todo el tiempo que Marcelo hacía fiestas con vos, el Cholo Simeone...".

La duda de su propia madre

Fue en ese momento cuando Maxi Diorio, al sostener la desmentida, hizo una confesión inesperada: reveló que el rumor había llegado incluso a su familia. "En esa época hasta mi vieja me llamó y me dijo 'me contó la tía de España que escuchó lo de la clínica que no sé qué'", admitió el bailarín, dejando en evidencia hasta dónde había circulado la versión en su momento.

Ángel de Brito no dejó pasar la referencia y la conectó de inmediato con otro mito instalado hace años en el ambiente del espectáculo: "Ah, la del desodorante. ¿Vos estabas con el desodorante?", acotó el conductor, en alusión a la leyenda urbana que también rodeó a Tinelli durante mucho tiempo y que el propio conductor de Bondi había desmentido públicamente semanas atrás.

La desmentida final

Ante la repregunta, Maxi Diorio fue tajante y cerró cualquier duda sobre el asunto: "Todo mentira. Muy lejos de eso... Marcelo bromeaba conmigo como con todos en el programa. Después no lo veía", enfatizó, dejando en claro que las bromas del conductor durante los años del Bailando nunca pasaron de eso, de chicanas al aire que después no tenían ningún correlato fuera de la pista.

Vale recordar que Diorio integró la troupe de bailarines del ciclo durante gran parte de su historia y actualmente forma parte del elenco de Sex, el espectáculo erótico que también supo compartir escenario con otras figuras surgidas del Bailando.

De esta manera, el bailarín puso fin a un rumor que lo acompañó durante años y que, según contó, incluso había generado preocupación puertas adentro de su propia familia.