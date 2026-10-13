Tiene un trastorno crónico: conmoción por el grave estado de salud de una figura de Telefe

Una recordada figura de Telefe lleva tres semanas internada a raíz de varias enfermedades crónicas que la acompañan desde hace más de quince años.

Una de las caras más reconocidas de la televisión argentina de los años 80 y 90, Mónica Guido, lleva tres semanas internada en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de varias enfermedades crónicas que la acompañan desde hace más de quince años.

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Según informaron en LAM (América TV), la exvedette padece desde hace 15 años una enfermedad mixta del tejido conectivo, acompañada por un severo síndrome de Raynaud y fibromialgia, un trastorno crónico del sistema nervioso central que causa dolor musculoesquelético generalizado en todo el cuerpo.

Por otra parte, también informaron que los médicos le administran antibióticos por vía intravenosa para tratar las infecciones asociadas a su cuadro. Sin embargo, no es el único padecimiento de la actriz, Guido tiene un problema en la rodilla izquierda que le dificulta caminar y que, antes de la internación, ya la había obligado a utilizar una silla de ruedas.

Quién es Mónica Guido

La exvedette Mónica Guido alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1980 y 1990 gracias a sus trabajos en televisión, cine y teatro de revistas. Comenzó a destacarse en producciones como Mujer comprada y participó en ciclos humorísticos como Las gatitas y ratones de Porcel, Las mil y una de Sapag y Yo amo a Berugo. A lo largo de su carrera compartió escenario y pantalla con figuras como Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Tristán y Juan Carlos Calabró.

Uno de sus personajes más recordados fue la doctora Guinda en Brigada Cola, la comedia televisiva protagonizada por el famoso actor argentino Guillermo Francella que comenzó a emitirse en 1992. En 2005, Mónica Guido tuvo una participación especial en Casados con hijos, la exitosa comedia protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña. En uno de sus episodios interpretó a una enamorada de Pepe Argento, el personaje de Francella.