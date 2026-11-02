La terrible indirecta de Juana Viale a Andy Kusnetzoff: "Hay que pelearse..."

El enfrentamiento entre Josefina “La China” Ansa y Santiago Maratea en PH: Podemos Hablar sigue generando repercusiones. Esta vez, quien se metió en la polémica fue Juana Viale, que lanzó un comentario con una clara referencia a las discusiones televisivas y dejó una indirecta para Andy Kusnetzoff.

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Todo ocurrió el sábado por la noche, durante la apertura de La noche de Mirtha. Mientras presentaba su vestuario y se preparaba para comenzar el programa, la conductora hizo una particular reflexión sobre el impacto que tienen los escándalos en los medios.

“Bueno, comportate, Juana. Por favor, que este es un programa serio”, se dijo a sí misma antes de sentarse, luego de haber ingresado con una canción de Turf. Sin embargo, enseguida llegó el comentario que no pasó inadvertido: “Igual me parece que hay que pelearse acá para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto”.

Después de su comentario, Juana buscó marcar distancia del clima de confrontación y remató con otra frase: “Bueno, nosotros no peleamos, somos puro amor”.

Yanina Latorre salió a responderle

Una de las que salió al cruce tras sus afirmaciones fue Yanina Latorre, debido a que en SQP (el programa que conduce) analizaron bastante lo ocurrido en PH.

La blonda, desde sus redes sociales, fue contundente con una frase bastante menos conciliadora: “Avísenle que para que te levanten es con temas y personajes interesantes”.

La durísima respuesta de Yanina Latorre a Juana Viale.

¿Qué pasó entre "La China" Ansa y Santiago Maratea?

En determinado momento, durante un juego mediante el cual los invitados se hacían preguntas entre ellos, la periodista decidió preguntarle al influencer acerca de las donaciones que lleva adelante y si, poniéndose en los pies de aquellos que aportaron, hay algo que "le recriminaría" a su persona.

Esto afectó notablemente a Maratea, más aún luego de que la participante de MasterChef mencionará una campaña para el "Refugio de Eli", en la cual se recaudó 18,5 millones de pesos para reconstruir el recinto en Adrogué tras un incendio. Esto dio lugar a un momento sumamente tenso y hasta el pedido de interrumpir la grabación por parte de Andy, para retomar con más "calma".