El terrible fallido de una notera de TN contra los vecinos del móvil: “Delincuentes”

Un intento de robo a una sucursal de Banco Galicia consternó a los vecinos de Lomas del Mirador, debido principalmente a la violencia con la que se ejecutó. "Uno de los delincuentes se baja armado, los otros dos quedan de campana adentro de una camioneta, y comienzan los tiros", expresó un movilero de Mediodía Noticias (El Trece).

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Sin embargo, la gente que estaba dentro del edificio logró reducir al asaltante, mientras que los otros se dieron a la fuga. "Son los vecinos de la zona que terminan llamando al 911 y finalmente viene la Policía", comentó el trabajador de prensa, en un hecho que también fue cubierto por otros canales. Esto incluyó a TN, quien también envió a una cronista, pero un fallido al aire le valió ser viral en las redes sociales.

Delincuentes intentaron robar en una sucursal del Banco Galicia en Lomas del Mirador.

El blooper de una notera de TN

En búsqueda de declaraciones de diferentes vecinos tanto de Lomas del Mirador como la lindera Ramos Mejía, hizo hincapié en que pretendía seguir escuchando "a los delincuentes de la zona", un furcio que fue notado rápidamente por sus compañeros: "Con los vecinos de la zona, los delincuentes son otros". "Los delincuentes, pobres", sumó una de las que estaba desde el estudio, con risas de por medio.

"Perdoname, los vecinos. Disculpame, los vecinos", exclamó avergonzada la notera. "Yo hago lo mismo, tranqui, te entendimos linda, está todo bien", la tranquilizó su colega. "Sí, perdón, vos me escuchaste que te dije delincuente en la cara, disculpame", expuso al dialogar con un hombre con el que había empezado a entablar conversación. Desde luego, toda esta escena no tardó en esparcirse por las redes sociales, al configurar un momento hilarante.