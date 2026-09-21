Escándalo: una reconocida periodista de TN deja el canal para irse a Telefe

Una reconocida periodista de TN se despidió del canal en vivo y anunció su futuro laboral dentro de un histórico ciclo de Telefe.

La periodista Luciana Geuna decidió dejar atrás su rol en TN para sumarse a las pantallas de Telefe con el regreso de Masterchef Celebrity. Asimismo, durante su última participación de la emisión del canal, la periodista se despidió del público de la emisora y protagonizó un conmovedor momento al aire.

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En ese marco, señaló que este nuevo desafío la empuja a animarse a hacer cosas distintas: "Los desafíos no aparecen de la nada, y uno toma decisiones a medida que aparecen. Aceptarlos implica moverse, crecer y ampliarnos. Si algo aprendí de Lanata fue a animarme a los desafíos". Luego, dejó abierta la posibilidad de reincorporarse nuevamente al canal en un futuro "Es un hasta pronto. Tenemos un año electoral por delante y nos vamos a volver a ver pero, por un tiempo, no voy a estar al aire de TN".

Finalmente, agradeció por el cariño que le brindaron durante su tiempo en las pantallas de TN e hizo referencia a las autoridades de la emisora: "Gracias por escucharme, entenderme y por esa charla sana donde hablamos de esta locura que voy a empezar" Sin embargo, anteriormente a su despedida, circularon rumores sobre un supuesto enojo por parte de la producción porque, según trascendió, Geuna no habría hablado con todos los responsables antes de tomar la decisión.

La nueva edición de Masterchef Celebrity ya tiene fecha de estreno

El reality de cocina más famoso de Argentina, MasterChef Celebrity, regresa a la pantalla de Telefe y comenzará oficialmente el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 22:15, ocupando el horario central del canal tras la finalización de Gran Hermano Generación Dorada.

La conducción del ciclo estará a cargo de Wanda Nara, quien nuevamente estará frente de las cocinas. Respecto al jurado, el programa mantiene a dos de sus figuras históricas, los prestigiosos chefs Damián Betular y Germán Martitegui, y suma oficialmente a la cocinera Maru Botana en reemplazo de Donato de Santis para evaluar los platos.