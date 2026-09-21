Guillermo Lobo rompió el silencio y habló sobre la entrevistada que se "esfumó": "Yo no"

El periodista Guillermo Lobo se refirió al video que se viralizó en las últimas horas y que generó todo tipo de comentarios en redes sociales por una supuesta "desaparición" de una entrevistada después de una nota. En diálogo con TN, Lobo contó qué vio durante la transmisión, explicó que no observó el momento señalado y reveló cuál fue su primera reacción al volver a ver las imágenes.

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"Yo no la vi pasar", explicó Lobo al recordar el momento de la entrevista. Según contó, en ese instante tenía la atención puesta en otros integrantes del personal militar: "Sí tenía la vista de dos guardias marinas que quería entrevistar".

El periodista reconoció que el resultado de las imágenes también le llamó la atención cuando volvió a verlas. "Se me esfumó ella", expresó.

Lobo aclaró además quién es la mujer que aparece en las imágenes. "Ella es una oficial odontóloga", señaló, y anticipó que intentarán volver a entrevistarla: “Vamos a tratar de entrevistarla mañana de 10 a 13”.

Guillermo Lobo rompió el silencio y habló sobre la entrevistada que se "esfumó".

Qué fue "lo primero" que pensó

El periodista también contó cuál fue su primera impresión cuando observó nuevamente la secuencia que generó las especulaciones. "La vi muchas veces y lo primero que pensé fue que estaba editado o que era inteligencia artificial", relató Lobo. Según explicó, el video volvió a ser motivo de conversación cuando estaba junto a su familia. "Estábamos almorzando con mi familia y empezamos a verlo”, contó durante su intervención en TN.