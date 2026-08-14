Es terrible lo que contó Jorge Rial en vivo sobre Javier Milei: "Sangre"

Es terrible lo que contó Jorge Rial sobre el gobierno de Javier Milei.

Jorge Rial y Viviana Canosa analizaron en Carnaval Stream el escenario político frente al gobierno de Javier Milei y pusieron el foco en el llamado Círculo Rojo. Durante la charla, Rial sostuvo que el oficialismo “está sangrando” y planteó que empresarios y referentes de poder comenzaron a mostrarse de manera más directa.

Rial comenzó el análisis con una pregunta sobre el rol del Círculo Rojo y su relación con la política argentina. "¿Qué pasa con el Círculo Rojo? No les conocemos la cara, siempre mandaban a otro a espiar", planteó el periodista.

Luego sostuvo que existe una lectura determinada sobre el momento que atraviesa el gobierno de Javier Milei. "Y se ve, y queda claro, que el gobierno de Milei está sangrando. Huelen sangre y huelen también que en la clase política hoy no hay nadie que pueda tomar esa posta", afirmó Rial. Según su análisis, en otros momentos existía una figura política que podía ocupar ese lugar. "Antes siempre había algún elegido", señaló.

Es terrible lo que contó Jorge Rial sobre el gobierno de Javier Milei.

Canosa apuntó contra el Círculo Rojo

A partir de esa discusión, Viviana Canosa definió al Círculo Rojo como un sector con fuerte influencia sobre el país. "El Círculo Rojo son en un punto los dueños de la Argentina", afirmó la conductora.

Rial fue todavía más contundente y rechazó la idea de que se trate solamente de una parte del poder económico. “En un punto, no. Son los dueños de la Argentina”, respondió.