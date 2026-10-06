El tercero en discordia entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada rompió el silencio para hablar de su romance: "La verdad es que..."

Fran Liotta habló por primera vez desde que su nombre quedó en el centro de la separación de Lourdes Sánchez y Pablo "Chato" Prada. El joven de 27 años, señalado como el tercero en discordia en la ruptura de la pareja después de 16 años, habló con Juan Etchegoyen, aunque cuidó cada palabra.

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¿Quién es el supuesto amante de Lourdes Sánchez?

Su identidad salió a la luz por Ángel de Brito, según contó el conductor de LAM (América TV), es un rugbier que vive en Corrientes y está vinculado al mundo empresarial. Sería uno de los dueños del Hotel Marriott de esa provincia. De acuerdo con esa versión, Liotta y la bailarina viven en el mismo edificio, aunque en departamentos distintos.

Lourdes Sánchez y Chato Prada ya no están juntos.

¿Qué dijo Fran Liotta?

Consultado por la polémica, Liotta evitó confirmar o desmentir el romance. "De todo este revuelo por la separación de Lourdes y Pablo, prefiero no aclarar nada, es un tema que tienen que resolver ellos. No quiero ni debo decir nada de eso, les pido que me respeten", planteó.

Además, se mostró sorprendido por el rol que le adjudican: "Yo desconozco el lugar en el que me están poniendo, hoy no quiero hablar, tengo cosas muchísimo más importantes. En el momento que considere correspondiente, lo hablaré". Con esa frase, dejó abierta la posibilidad de dar más detalles en el futuro.

El trasfondo de la ruptura

De Brito también fue quien reveló el final de la pareja. Según el periodista, el Chato Prada habría descubierto hace algunos meses una infidelidad de Lourdes, también aseguró que el amor entre ellos se había ido apagando. Antes de dar la noticia, dijo, se comunicó con los dos para confirmarla.

De acuerdo con su relato, el productor "se encuentra muy mal tras la ruptura". Lourdes, en cambio, habló del hijo que tienen juntos: "No estoy triste, estoy triste por Valen". Y sumó: "Hace años estábamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía en una agonía". Sobre Liotta, la bailarina no quiso decir nada, aunque tampoco lo negó.

El costado más íntimo

Aunque evitó hablar del escándalo, el empresario sí contó cómo afectó la exposición a su familia. "La verdad es que mi viejo y mi vieja son de un perfil totalmente bajo y no les gusta para nada esto, pero bueno, logré contenerlos", confesó. Fue el único momento en que dejó ver cómo está viviendo estos días.