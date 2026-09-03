Tensión en El Trece: Ángel de Brito reveló que una de sus programas más vistos no continuará

Ángel de Brito volvió a encender la polémica en el ambiente televisivo al lanzar una nueva información sobre el futuro de dos conductores que, hasta el momento, parecían haberse consolidado al frente de un ciclo de espectáculos.

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El periodista, que ya había puesto bajo la lupa la continuidad de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos (América TV), sumó ahora otra bomba al panorama de la tele, esta vez sin dar nombres propios, pero dando una gran pista.

El picante posteo de Ángel de Brito sobre Puro Show.

¿Cuál es el programa de El Trece que perdería a su dupla?

La dupla en cuestión sería la de Matías Vázquez y Pampito, actuales conductores de Puro Show, el ciclo de espectáculos que se emite de lunes a viernes por las mañanas en El Trece. Parce que el show que venían haciendo juntos dejará de estar para el 2027.

Consultado al respecto, Pampito buscó llevar tranquilidad, aunque sin cerrar del todo la puerta a la incertidumbre: aseguró que el programa "anda bien", que desde el canal están conformes con el trabajo de la dupla y que, hasta donde él sabe, la continuidad estaría garantizada, aunque reconoció que en la televisión "todo puede pasar". En la misma sintonía se expresó Vázquez, quien remarcó el buen rendimiento del ciclo en el rating.

El propio portal pudo saber además que Pampito mantuvo una reunión con autoridades del canal mientras Vázquez se encontraba de vacaciones en Nueva York, encuentro en el que se habría abordado el futuro del programa. Pese a ese dato, desde eltrece le confirmaron a PrimiciasYa que, por el momento, no hay cambios previstos y que la situación del ciclo se mantiene sin modificaciones.

Puro Show no continuaría para el próximo año.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre el destino de Puro Show, se trata del tipo de movimientos que suelen empezar a definirse en esta época del año, cuando las señales comienzan a diagramar sus grillas y a evaluar los cambios de cara a la temporada 2027.

Vale recordar que Vázquez y Pampito debutaron juntos al frente de Puro Show el 6 de enero de 2025, en lo que significó un salto importante en sus carreras después de varios años de trabajo como noteros, panelistas y cronistas en distintos ciclos del espectáculo.