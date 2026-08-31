Ángel de Brito destrozó a Andy Kusnetzoff: "¿Por qué no...?"

Ángel de Brito criticó duramente a Andy Kusnetzoff este último domingo, en diálogo con un movilero de Infama quien le consultó por los dichos más recientes de su colega.
Cabe recordar que el conductor de PH: Podemos Hablar había planteado de forma irónica la posibilidad de incorporarse como cronista de LAM, el ciclo que lleva adelante De Brito. Es por ello que fueron a buscar su palabra y él, fiel a su estilo, respondió de forma picante.
¿Qué dijo Ángel de Brito sobre Andy Kusnetzoff?
En primera medida, se quejó: “Todos critican el chimento pero después hacen lo mismo. ¿Por qué hacen otro contenido?”. Insistiendo en este punto, remarcó: "Buscan el morbo pero no se hacen cargo de lo que buscan. ¿Por qué no nos dejan a nosotros hacer chimento?".
Tras ello, le apuntó directamente a Kusnetzoff: "Está mucho mejor que antes, ahora está un poco más agradable con los cronistas". Con relación a eso, expuso que "dejó de ser sorete y ahora está más agradable”.
Cuando se le preguntó si esa actitud la percibe desde hace un tiempo o si es algo reciente, observó: "Siempre fue así desde que era notero de CQC, pero ahora tiene la necesidad de llevar invitados". "Le pedías una nota y se iba, a mí me lo hizo", señaló.
Finalmente, en lo que a la posibilidad de sumarlo a LAM respecta, De Brito fue completamente claro: "Es un buen chimentero, pero no sería cronista de LAM".