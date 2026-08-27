Ángel de Brito se la volvió a pudrir a Migue Granados y le apuntó a Olga: "Sendos favores"

Ángel de Brito volvió a disparar con munición gruesa contra Migue Granados, luego del tenso cruce que tuvieron en las redes sociales durante las últimas horas. Hizo su descargo a través de Bondi Live, donde dejó entrever los nervios que hay en Olga con la supuesta venta de la parte de su creador; así como también los "favores" que habrían recibido en su momento.

"Cada vez que tienen un problemita, una cancelación, se empiezan a desesperar y a llamar. 'Ay, por favor, cuidado con lo que...'", expuso primeramente el conductor, quien prosiguió: "Lloran marcas. Marca, marca, no sé, todo junto. Y siguió en Twitter el Flaco Granados. Yo le puse: '¿Vas a seguir llorando, Migue Granados? Obvio que fui a promocionar Bondi a Olga cuando arrancamos. Como vos y Los Cella pidieron sendos favores. ¿Do you remember?'. No enumere los favores, pero puedo".

Uno de los ida y vuelta que tuvieron Migue Granados y Ángel de Brito en redes.

Ángel de Brito expuso a Migue Granados y Olga

Tras el pedido de sus compañeros que hable acerca de eso, señaló: "Los Cella en algún momento, y Migue, estaban muy preocupados por una periodista que hablaba de ellos y hablaba de la financiación de Olga, de dónde salía tanta plata". Además, siguió con el relato del más reciente ida y vuelta en redes sociales: "Después me contestó lo siguiente: 'Cuando te cruce te voy a pegar un chupadón de verga, que te voy a dejar haciendo el gestito de LAM con los pies, Ángel'".

"Migue, sífilis no quiero, así que te agradezco. Ni gonorrea, ni sífilis, ni nada", lo destrozó De Brito, quien le acotó: "Ya me la chuparon otros de Olga, pero no quiero dar nombres".

Buscando darle un tono más serio al asunto, Mariana Brey le consultó: "¿Se repusieron después de las versiones sobre la financiación?". "Siempre les preocupó mucho ese tema", contestó el presentador, tras lo cual su compañera repreguntó: "¿Y por qué? Si está claro, ¿no? O si ellos lo tienen claro".

"No sé, pero eso los pone nerviosos, porque ahora que se habló de la venta... se ponen nerviosos. ¿Por qué? Si mañana hay rumores, quieren comprar Bondi o se está vendiendo Bondi, ¿quién se va a poner nervioso? Nadie. Es una transacción económica. Lo venderán. Punto. Yo creo que algo los está afectando mucho a todos estos chicos", sostuvo.