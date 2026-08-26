El picantísimo cruce en redes de Ángel de Brito y Migue Granados: "Streamer de..."

Ángel de Brito y Migue Granados protagonizaron un cruce más que picante en las redes sociales, el cual tuvo una gran repercusión en ese mismo plano debido al tenor de las palabras que usaron el uno contra el otro. Todo comenzó con un comentario que el conductor de LAM realizó durante su programa de Bondi Live, apuntándole a los rumores que aseguran que el hijo de Pablo Granados habría vendido su parte de Olga.

"Dicen... yo no lo tengo confirmado, es rumor, que nadie se ponga nervioso. De hecho se lo pregunté a Migue y me dijo que no. Dicen que Migue vendió su parte de Olga", expuso el periodista, quien reiteró: "Migue me dice que no". A pesar de ello, indicó: "Pero la vendieron aparentemente por una buena cifra y él sigue en Olga haciendo cosas, pero parece que no quiere hacer el diario".

Esto tomó por sorpresa al protagonista del relato, quien a través de X optó por responder al recorte que hicieron de ese momento desde la cuenta oficial del ciclo. "El tipo pregunta en privado, le contas que no y cuenta que sí jajaja. Que hermosura", se quejó abiertamente, algo que fue captado por De Brito, quien contestó de manera filosa.

¿Qué le dijo Ángel de Brito a Migue Granados?

El picante ida y vuelta de Ángel de Brito y Migue Granados.

De manera sumamente volátil, De Brito citó el comentario de su colega y disparó: "Inyéctate en los oídos para escuchar mejor lo que dije, streamer de cristal". Lejos de achicarse, Migue Granados replicó: "¡¿Vos me estas mandando a drogar Ángel?!". Desde luego, entre medio mucha gente dejó su parecer sobre el entredicho, con gente posicionándose de un lado y del otro de esta "grieta" que llamó la atención de todos.