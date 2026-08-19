Tensión en TN: dos figuras se cruzaron feo al aire y hasta se amenazaron

En medio de la fuerte interna que atraviesa TN, se sumó un inesperado cruce entre dos figuras del canal: el meteorólogo Matías Bertolotti y el periodista de policiales Ricardo Canaletti. El conflicto se originó el domingo 16 de agosto, tras el triunfo de River Plate por 2 a 0 ante Argentinos Juniors, resultado que cortó una racha de seis derrotas consecutivas del equipo de Núñez.

Durante la cobertura desde las inmediaciones del estadio Monumental, Canaletti, hincha declarado de Boca Juniors, cuestionó el resultado del partido, al hablar de un supuesto gol en offside y un penal inexistente. Pero lo que terminó de encender la polémica fue una frase dirigida a los hinchas rivales: "Sacaron a los muertos de la Chacarita para llevarlos a la cancha de River".

La respuesta de Bertolotti al aire

Al día siguiente, Bertolotti, fanático confeso de River, arrancó su participación en el programa con un descargo directo. "Quiero dejar un mensajito a un periodista de acá, del canal. Tranquilo con las versiones y los dichos que decís, eh...", lanzó, sin nombrar todavía a su destinatario. Fue el propio conductor, Mario Massaccesi, quien lo empujó a ser más preciso: "Nombralo". Sin dudarlo, el meteorólogo respondió: "¡Es el señor Canaletti! Y lo digo en serio".

Cuando Massaccesi intentó bajar la tensión con un "Mi amigo Ricardo Canaletti", Bertolotti fue tajante: "No. ¡Amigo las pelotas!". Mirando fijo a cámara, continuó con el reclamo: "Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien, que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha. Es muy grave".

El momento de mayor tensión llegó con una advertencia final que sonó casi como una amenaza: "Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar. Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Tranquilo. Para vos. Punto".

El clima se volvió tan denso que la producción decidió cortar al aire y pasar a un corte comercial antes de lo previsto. Al regresar, Massaccesi buscó descomprimir con una broma sobre su relación con Bertolotti, quien respondió: "Obviamente. Y te quiero mucho", marcando una clara diferencia con el trato que le había dado minutos antes a Canaletti.