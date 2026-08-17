Uno de los periodistas que entrevistó a Milei criticó el alto endeudamiento familiar

El endeudamiento familiar rompió el piso del 2024 y crece con fuerza en Argentina

El escenario socioeconómico nacional atraviesa un momento delicado en torno a las finanzas de los hogares. Desde la pantalla de TN, el conductor Franco Mercuriali y su equipo advirtieron sobre el crecimiento exponencial de las deudas que arrastran las familias argentinas durante los últimos tiempos, una problemática que contrasta de forma directa con el panorama registrado durante los primeros meses de gestión oficial.

Durante la emisión, el periodista se metió de lleno en el debate económico y remarcó la diferencia temporal en el comportamiento financiero de la población. Según detallaron en el ciclo televisivo, la dinámica actual difiere por completo de lo que ocurría en el pasado inmediato, marcando un quiebre pronunciado en la capacidad de pago de los ciudadanos comunes.

El salto en las deudas y la postura oficial ante el problema

En el análisis realizado al aire, Franco Mercuriali indicó que el Gobierno nacional mantiene hasta el momento la postura de considerar este conflicto como un asunto estrictamente entre privados. Pese a este posicionamiento inicial de la administración libertaria, distintas figuras del arco político comenzaron a posicionarse frente al tema, tal es el caso del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien responsabilizó directamente al presidente Javier Milei por la crisis financiera que golpea a los hogares.

Sin embargo, desde el programa optaron por apartarse de la disputa estrictamente partidaria para poner el foco en los datos duros de la economía cotidiana. En este sentido, una columnista señaló con precisión que «en el 2024 las familias no estaban endeudadas», pero advirtió que la situación dio un vuelco drástico a partir del 2025, cuando los pasivos comenzaron a multiplicarse de manera sostenida, una tendencia que continúa profundizándose en la actualidad.

La postura del ministro Luis Caputo sobre las tasas abusivas

El debate televisivo también abordó la respuesta del Palacio de Hacienda frente al peso de los compromisos financieros. Hasta el momento, ante las consultas sobre la mora y el ahogo financiero, el ministro de Economía, Luis Caputo, solía desviar el eje hacia la situación general de las entidades bancarias tradicionales, evitando profundizar en el endeudamiento de consumo masivo.

No obstante, el escenario cambió de manera reciente durante una conferencia de prensa brindada por el titular del área económica. En dicho encuentro con la prensa, en el marco de los anuncios vinculados a la flexibilización de créditos en dólares para el sector empresario, el funcionario respondió a una consulta puntual sobre los altos costos financieros que imponen las billeteras virtuales en el mercado local.

El reconocimiento oficial sobre el costo del dinero

Ante la requisitoria periodística sobre las condiciones de financiación que ofrecen las aplicaciones digitales, el ministro de Economía admitió públicamente la gravedad de los porcentajes que se manejan en el sistema de pagos electrónicos y el financiamiento al consumo.

De acuerdo con la transcripción del intercambio reproducido en el programa, Luis Caputo remarcó que «si estamos hablando de tasas que están yendo en torno a un 400 700% son muy altas y no debería ser un buen negocio». De esta forma, el jefe del Palacio de Hacienda cuestionó los márgenes de rentabilidad que operan en este segmento financiero, en medio de un contexto donde las familias acumulan cada vez más compromisos para llegar a fin de mes.