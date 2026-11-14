Tensión en el programa de Moria Casán: fuerte cruce entre la conductora y una panelista

Moria Casán volvió a dejar en claro que en La Mañana con Moria nada se le escapa. La conductora de El Trece vivió un nuevo momento de tensión al aire con una de las figuras de su mesa, que se animó a sostener su postura más de lo habitual. El intercambio no pasó desapercibido y terminó con la diva tomando el control de la situación, como suele hacerlo.

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Un ida y vuelta que subió de tono

La protagonista del cruce fue María Fernanda Callejón, que insistió con una opinión que no coincidía con la de la anfitriona. “No me gusta su manera”, repitió la actriz, sin intención de dar el brazo a torcer. Lejos de dejarlo pasar, La One le contestó de inmediato con su estilo directo: “A vos no te gusta y a mí me gusta”.

La nueva discusión entre Moria Casán y Callejón.

La respuesta fue tan breve como contundente. Con apenas una frase, la conductora marcó que cada una podía tener su opinión, pero que ella no pensaba cambiar la suya.

La escena mostró dos posturas firmes que no estaban dispuestas a ceder. Ninguna de las dos bajó el tono, y el clima en el estudio se volvió cada vez más incómodo.

No es la primera vez

El episodio no fue aislado, se trató de un nuevo momento incómodo protagonizado por Callejón en el ciclo y de una otra frenada de carro por parte de Moria, que ya le había puesto límites en otras ocasiones. Así, la relación entre ambas parece caminar por una cuerda floja que cada tanto se tensa frente a cámara.

La expresión, ya clásica en el mundo del espectáculo, describe ese instante en que alguien decide frenar una discusión antes de que se desborde. Y Moria, con su larga trayectoria en los medios, la maneja como pocas.

El palito final

Cuando el intercambio parecía no tener fin, la conductora decidió cortar por lo sano y mandó a la pausa. Pero no se fue sin dejar su sello: “Ya volvemos con todos y con la Callejón que me retruca todo”, lanzó con ironía antes del corte.

El comentario, entre la risa y el filo, sirvió de remate para un segmento cargado de tensión. Fue también un mensaje claro para el resto de la mesa: en su programa, las discusiones se terminan cuando ella lo decide.

Con esa frase, Moria cerró el tema a su manera y dejó claro quién tiene la última palabra.