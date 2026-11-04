Moría Casán dejó a todos con la boca abierta al contestarle a Pergolini: “No sos…”

Moria Casán volvió a demostrar que no necesita guion para quedarse con toda la atención. En la emisión del martes de La mañana con Moria, la conductora reaccionó en vivo a unos elogios de Mario Pergolini con una frase picante que hizo estallar el estudio: “Papito, pero Pergolini te voy a decir algo: vos te levantás conmigo y yo me voy a dormir con vos”.

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La respuesta llegó después de que el programa emitiera un fragmento de Otro día perdido, el ciclo que Pergolini conduce en El trece. En ese recorte, el conductor confesaba que, aunque mira poca televisión, rara vez se pierde las mañanas de la diva.

Un ranking que se complicó

En aquel tramo, Pergolini enumeró los pocos programas del canal que sigue. “Yo no veo tele, pero de acá (Eltrece) veo Cuestión de Peso, es raro que me pierda una mañana de Moria y si no lo veo lo retrocedo y lo veo después”, explicó.

Enseguida se animó a armar un podio y puso a Moria en lo más alto, aunque segundos después se acordó de Mirtha Legrand y tuvo que recalcular entre risas. Para salir del enredo eligió una salida diplomática: Moria sería “la reina de las mañanas” y Mirtha, “la reina de todo el canal”.

El elogio que nadie esperaba

La buena sintonía entre ambos no es nueva. En una visita de Moria a Otro día perdido, el conductor le había dicho que se quedaría todo el día charlando con ella, y la describió como alguien súper agradable e interesante.

Fue entonces cuando la diva le devolvió la gentileza a su manera. “¿Sabés lo que me gusta de vos, Mario Pergolini? Que no sos pajero”, le disparó, ante la sorpresa de todos.

Lejos de quedarse en la provocación, Moria explicó qué quiso decir. Según planteó, Pergolini nunca tuvo la actitud libidinosa que, a su criterio, muestran algunos hombres con poder mediático, y destacó la distancia respetuosa que siempre mantuvo. “Hay tan poco hombre que no es mirón, y eso me encanta”, remarcó.

Una excepción y una remera

Pergolini, visiblemente descolocado, apenas atinó a responder: “No sé qué decirte…”. Pero, rápido de reflejos, convirtió el momento en humor y propuso estampar la frase en una remera.

Moria también recordó que el conductor la había invitado a su radio y le aclaró que, aunque nunca va a ese tipo de espacios, con él haría una excepción. Visto el ida y vuelta, la remera quizás sea lo de menos: lo que ya parece asegurado es un club de fans mutuo con sede en Eltrece.