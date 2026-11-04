Las sorpresivas declaraciones de Moria Casan sobre su relación con Lali: "No somos amigas"

Moria Casán habló sin vueltas sobre su vínculo con Lali Espósito y aclaró cuál es la verdadera relación entre ambas. Lo hizo después de la polémica que se armó por no haber estado en el casamiento de la cantante. En su programa en El Trece, contó además qué mensaje recibió de la artista el día de la boda.

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La boda y la polémica

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre en una casona antigua de San Telmo, con la presencia de familiares y amigos muy cercanos. En los días siguientes se instaló la pregunta de si Moria había sido invitada o no. La conductora decidió responder desde La mañana con Moria.

Moria Casán no fue invitado al casamiento de Lali.

El mensaje del día del casamiento

“Supimos del casamiento muy especial de Lali y muy íntimo. Le mandé un texto para felicitarla y me contestó que estaba feliz, lo tengo acá en el teléfono”, anticipó. Nazarena Di Serio, panelista del ciclo, celebró que saliera a la luz después de toda la polémica y, tras ser autorizada, leyó el mensaje al aire.

“Mo, gracias, gracias, gracias por las buenas ondas, el amor cuántico y tu presencia en este día por mensajes de cariño. Te quiero. Fue precioso. Estamos re contentos”, leyó Di Serio. Y siguió con otra parte: “El amor en el aire era abrumador. Todos felices, bebiendo y danzando”. Según contó, Moria respondió con una serie de stickers.

La diva se mostró sorprendida por la rapidez de la respuesta de Lali. “Yo realmente no me imaginé que me iba a hacer una devolución, que yo tengo mensajes de agosto todavía sin responder, así que divina”, dijo entre risas.

“No soy la madrina de Lali”

Y fue clara sobre qué tipo de relación tienen. “La gente me pregunta y yo no soy la madrina de Lali ni tengo una amistad. Yo no la conocía, vino a mi casa a proponerme y de ahí salió que hicimos dos Vélez con ella”, explicó.

Sin obligación de invitarla

Sobre su ausencia en la fiesta, Moria no se mostró molesta. “No tenemos reciprocidad de amistad de llamarnos y preguntar cómo estás, entonces no estaba obligada a invitarme a mí”, concluyó.

Entre stickers, mensajes y mucho humor, Moria dejó cerrada la polémica y mostró que, aunque no sean amigas, el cariño de ida y vuelta existe. Eso sí, la próxima vez que reciba un mensaje de Lali, ya sabe que lo guardará en el teléfono para que lo lea todo el mundo.