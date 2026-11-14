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Tensión en PH: Daniela Celis frenó una fuerte pregunta en plena grabación del programa

Daniela Celis reveló en LAM el mal momento que vivió en la grabación de PH y por qué, por primera vez en su carrera, pidió no hablar de un tema.

14 de noviembre, 2026 | 15.20
Daniela Celis frenó una fuerte pregunta en plena grabación de PH.

Daniela Celis contó el mal momento que vivió durante la grabación de PH, Podemos Hablar, y lo hizo con la sinceridad de siempre. La ex Gran Hermano habló este jueves en LAM (América TV) y reveló la pregunta que la dejó descolocada. Aunque dijo que son cosas que pueden pasar, dejó claro que no fue una situación más.

“Fue una situación rara”

“Fue raro la situación, fue una situación rara pero pasó”, comenzó diciendo. Y agregó algo que remarcó como una excepción en su carrera. “En estos cuatro años que estuve en los medios yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Y fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema”, explicó.

Daniela Celis contó que la pasó mal en PH.

El tema que no quería tocar

Celis contó que el tema era Thiago Medina. Dijo que eligió no hablar de eso por respeto a sus hijas. “Es un tema muy sensible y elijo no hablar por respeto a mis hijas. Iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila”, detalló.

Fue ahí cuando, durante el careo con Rocío, apareció la pregunta que no esperaba. “Fui a disfrutar el momento, muy entregada a la situación, y de repente en el careo ella me hace esta pregunta, no sé si me incomodó, pero sí me descolocó”, relató.

“La cara se me transformó”

La ex hermanita contó que quedó sin saber cómo seguir, mientras todos grababan. “No van a ver cómo respondí, a mí la cara se me transformó”, dijo. Según su relato, la otra persona le hizo otra pregunta encima de la primera, y ella terminó respondiendo en general.

Las disculpas

Después de la escena, la producción se le acercó y le pidió disculpas. “Andy también se disculpó. Aceptó las disculpas y sé que es algo que puede pasar”, expresó. Con esas palabras, bajó el tono del momento y dio por cerrado el episodio.

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