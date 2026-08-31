Se difundió un video de Daniela Celis quebrada en llanto y se supo el motivo: "Sola"

Daniela Celis protagonizó un emotivo momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La ex Gran Hermano compartió un video en el que aparece llorando mientras intenta contarle a sus seguidores una noticia que recibió sobre su presente laboral. La influencer finalmente reveló que continuará durante septiembre en Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari.

En las imágenes, Celis se mostró visiblemente emocionada y con la voz quebrada. Según explicó, había llegado al último sábado de agosto convencida de que sería su despedida del espectáculo y atravesó los días previos con la sensación de que ese proyecto estaba llegando a su fin. "Como saben, yo estoy en Sex y ayer fue mi último sábado de agosto que iba a ser", contó Daniela y agregó: "Estuve toda la semana como duelando este fin de proyecto, porque los proyectos se empiezan y terminan. Y ayer me entero de que voy a seguir. No lo puedo creer, les juro”.

La confirmación de que continuará en la obra durante todos los sábados de septiembre la tomó por sorpresa y la llevó a quebrarse frente a la cámara. "Perdón, grabo este video muchas veces, pero cada vez que lo hago, lloro", reconoció. Además, contó que la noticia la había conmovido desde el primer momento: "Me lloré toda la noticia, me lloré todo en casa, sola".

Daniela Celis se emocionó al hablar de su participación en Sex.

El sueño que Daniela Celis cumplió con Sex

La continuidad en el espectáculo tiene un valor especial para Celis porque, según relató, participar de Sex era un deseo que tenía desde hacía varios años. "Yo a la obra la fui a ver hace cuatro años y cuando la vi dije: ‘Guau, qué locura, quiero ser parte, quiero estar’", recordó y agregó: "Cuando quieran algo, manifiesten, proyéctenlo, pídanlo con el corazón, manden mensajes, toquen puertas, porque nada es imposible".