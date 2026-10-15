Tensión en El Nueve: Flor de la V expuso a Andrea Taboada en pleno por programa

Un tenso momento al aire en El Nueve se volvió tema de conversación en redes. Durante una emisión de Los Profesionales de Siempre, Flor de la V interrumpió de manera abrupta a una de sus panelistas, Andrea Taboada, en medio de un debate sobre la separación de una pareja muy comentada del ambiente.

{{{htmlAmp}}}

El tema que desató todo

El martes por la tarde, el panel analizaba la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, que se había casado apenas 27 días antes, tras seis años de relación. Flor le había pedido a Taboada que aportara testimonios sobre el entorno de la modelo, y la periodista contó con quiénes había hablado.

Andrea Taboada fue interrumpida por Flor de la V.

La información que no alcanzó

Taboada explicó que se había comunicado con Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, quien, según relató, “cree que no está en condiciones de opinar porque no es la involucrada”. También contó que habló con una dueña de la editorial donde Prandi publicó su libro, que le dijo que no habían tenido más contacto. Ninguna de las dos aportó datos relevantes sobre los motivos de la ruptura.

Fue entonces cuando la conductora la frenó en seco: “Igual, si no te dijeron nada no me digas más, porque no sirve”. Taboada intentó justificar por qué había mencionado esas conversaciones y sostuvo que quería mostrar una determinada conducta vinculada con el entorno de Prandi, pero Flor volvió a interrumpirla y dio por terminado el tema.

Visiblemente molesta, la conductora le pidió seguir con el programa y le cedió la palabra a otra panelista. Taboada respondió con un breve “No, por eso no lo voy a hacer”, y el momento quedó expuesto en pantalla, con compañeros sorprendidos en el estudio.

El fragmento circuló rápidamente en X, impulsado por un recorte del streamer El Laucha, y varios medios hablaron de un clima incómodo en el panel. Algunas notas señalaron que se desconoce si existe una interna entre ambas periodistas.

Qué dijo Andrea Taboada después

Tras el episodio, Taboada habló con PrimiciasYa y buscó bajarle el tono. Sobre su vínculo con la conductora y su lugar en el programa, concluyó: “Pero estoy muy feliz de estar en el programa y canal 9”. Se había incorporado al panel en marzo, cuando Flor anunció su llegada en el aire.