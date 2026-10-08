Esteban Mirol contó la verdad sobre su conflicto con El Nueve: "El año pasado..."

Esteban Mirol, reconocido conductor de la televisión argentina, no tuvo más que durísimas palabras contra los directivos de El Nueve en una entrevista reciente con Juan Etchegoyen en Mitre Live. En la misma, le apuntó tanto a Diego Toni, Gerente de Contenidos y Programación, como a Víctor Santa María (dueño del Grupo Octubre, que controla en un 90% El Nueve).

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"Yo con Diego Toni prácticamente no hablaba y yo no le mando saludos. Yo creí que éramos amigos, de hecho me pidieron que me quede hasta el último día de diciembre, y acepté porque me iba a ir en noviembre. Pensé que tenía una buena relación pero no terminé bien en el canal, la verdad que no", expuso primeramente, dejando entrever su molestia.

Esteban Mirol durante su etapa en El Nueve.

¿Qué le molestó de El Nueve a Esteban Mirol?

A la hora de hablar sobre las cuestiones que no le gustaron, mencionó que "una de ellas fue algo que pasó en el Martín Fierro el año pasado". Al respecto, ahondó: "Estábamos nominados con el noticiero por el trabajo de 2024 y recibí la noticia de que no me iban a invitar, entonces en una charla con Luis Ventura le pregunté si me iba a invitar él y me dijo que si. ¿Podés creer que en la terna cuando pusieron el video del noticiero yo no estaba? Solo aparecía Marisa Andino".

"Esas cosas no se olvidan, entonces vos decís 'con esta gente es preocupante, hay que tener cuidado'. Si me llama Toni hoy para regalarme un programa, yo le digo que ni siquiera lo voy a ver, olvidate. A Canal 9 no vuelvo más mientras esté Victor Santa María. Pasaron otras cosas también, te prometen cosas y no las cumplen", sumó. Finalmente, tras remarcar que "molestó lo del Martin Fierro porque lo sentí como una traición", aseveró: "Un amigo te avisa estas cosas y no lo hicieron".