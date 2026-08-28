Tensión en América por una fuerte pelea entre dos periodistas al aire: "¿Querés que me arrodille?

Carolina Molinari y Pilar Smith protagonizaron un tenso cruce en vivo durante la emisión de LAM (América TV), en un momento que generó gran repercusión en redes sociales y obligó a la producción a intervenir para bajar el tono de la discusión.

El origen del conflicto

La tensión explotó cuando Molinari acusó a su compañera de haber ido a quejarse con la producción por un tema vinculado a ella, sin haberlo hablado antes cara a cara. El cruce se desarrolló frente a todo el panel y la audiencia, y Molinari no se guardó nada: "¿Te mortifica esta pavada y no las miles de barbaridades que te dicen? Por Dios, ponele que me molesta el cuaderno, ¿tanto te afecta? Es mi trabajo también que vos vayas a la productora a quejarte".

Carolina Molinari y Pilar Smith se pelearon al aire.

"¿Querés que me arrodille?"

Smith intentó bajar la tensión señalando que ya se había disculpado y que la había llamado al día siguiente del episodio. Pero Molinari no lo consideró suficiente: "Me mandaste un audio, pero tarde, porque ya habías hablado con la producción". Fue entonces cuando Smith respondió con ironía, elevando aún más el tono del intercambio: "¿Querés que vaya caminando a Luján para que me perdones? ¿Querés que me arrodille?".

El ida y vuelta se extendió hasta que la producción decidió cortar el conflicto con el video de la entrevista de Marcelo Polino, que era justamente el contenido que había dado origen a toda la disputa entre las panelistas.

Un malestar que ya venía de antes

Lo que encendió la mecha no fue el comentario sobre Polino en sí, sino la decisión de Smith de llevar el reclamo directamente a la producción sin hablarlo primero con Molinari, algo que esta última interpretó como una traición a la confianza entre compañeras.

El cruce no sorprendió del todo en el ambiente televisivo. El panelista Pepe Ochoa ya había sido crítico con Smith en una visita a El Observador: "No me gusta. Me parece que se subió a un carro de diva y cree que es la predilecta de Ángel, eso se lo tiene que ganar con el tiempo, yo estuve 10 años para eso".

Ochoa también cuestionó la manera en que la panelista presenta sus primicias al aire: "El cuentito ese de que la tengan que ponchar, ponerle música especial y que abra la libretita... no se gana así, sino dando buena data de primera mano". Y fue más allá al hablar de su relación con el resto del equipo: "Se la pasa peleando con las compañeras, se queja, no me gusta lo que hace. Se lleva mal con todas, todas me hablan mal de ella. Una cosa es ser peleadora al aire, banco, y otra cosa es ser mala compañera".