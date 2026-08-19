Tenía solo 23 años: conmoción en la música por la muerte de la hija de un famoso cantante

La muerte de Florencia Sugo, hija mayor del cantante oriundo de Uruguay, Lucas Sugo, generó una profunda conmoción tanto en el ámbito artístico como en su círculo más íntimo. La joven, de 23 años, falleció tras enfrentar una enfermedad oncológica diagnosticada en 2025. La noticia fue confirmada primero por Diego Sorondo, manager del artista, y luego por el propio Lucas Sugo, a través de comunicados oficiales difundidos en redes sociales por la productora Sentimientos Producciones.

El último fin de semana, la agenda profesional del cantante ya había mostrado señales del difícil momento familiar. En un comunicado fechado el 18 de agosto, la productora informó: "Este fin de semana próximo, lamentablemente, Lucas Sugo y su banda no podrán realizar los shows programados para Argentina. Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días, nos vemos en la necesidad de reprogramar las siguientes presentaciones: sábado 22/8 en Las Breñas y Charata, Chaco, y domingo 23/8 en Las Toscas, Santa Fe".

Lucas Sugo perdió a su hija tras una dura enfermedad.

La confirmación del fallecimiento llegó al día siguiente, mediante un nuevo comunicado firmado por Elías Alonso, de Sentimientos Producciones, y el manager Diego Sorondo: "Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso".

La fortaleza de Florencia durante la enfermedad

Florencia, además de ser la hija mayor de Lucas, tenía dos hermanos, Lucas Agustín e Isabella, quienes junto a su padre y amigos fueron su principal sostén durante el proceso de enfermedad. En marzo de este año, al cumplirse un año del diagnóstico, ella misma había compartido una reflexión pública: "Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite. Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir". Su lema, "un día a la vez", se convirtió en una consigna que la acompañó hasta el final.

La familia atravesó meses de incertidumbre y tratamientos, incluido un viaje a Estados Unidos donde Florencia participó de un ensayo clínico. En julio, desde el aeropuerto de Boston, Lucas Sugo pidió que su hija se mantuviera "fuerte en mente, fuerte en fe". Semanas antes, en diálogo con el diario La Capital, había reconocido el avance del cuadro: "El enemigo es muy agresivo. Ha crecido en estos últimos tiempos. Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia".

Sofía tenía 23 años y sufría de una dura enfermedad.

El fallecimiento de Florencia tuvo repercusión directa en la agenda del cantante, con la suspensión de las presentaciones en Argentina para priorizar el acompañamiento familiar. Desde la producción indicaron que las nuevas fechas se informarán oportunamente.